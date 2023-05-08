قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، يوم الأحد، بمعاقبة أمريكي (هارب) و11 مصريًا بالسجن المؤبد وغرامة 10 ملايين جنيه بتهمة تهريب 586 قطعة آثار للخارج.

صدر الحكم برئاسة المستشار سرور محمد أحمد، وعضوية المستشارين السيد أحمد عبده ومحمد مصطفى عبيد وسكرتارية أحمد كمال.

وكانت قد أحالت النيابة العامة أمريكيًا و11 مصريًا للجنايات لاتهامهم بتهريب ٥٨٦ قطعة آثار مصرية بعدما تم ضبط الأمريكي في فبراير الماضي داخل مطار جون كنيدي حيث تم ضبطه معه تلك القطعة الأثرية مغلفة فى 3 حقائب كان في طريقه إلى نقلها لولاية نيويورك بهدف بيعها ومن بين المضبوطات قطع تعود إلى ما يزيد على 4 آلاف عام.

جاء بأمر الإحالة أن المتهم الأول هرب آثار مصرية إلى خارج جمهورية مصر العربية مع علمه بذلك علي النحو المبين بالتحقيقات وشكل وأدار عصابة شارك فيها المتهمين من الثاني وحتى الأخير.

وكان من أغراضها تهريب آثار إلي خارج البلاد علي النحو المبين بالتحقيقات وحاز وأحرز وباع آثارا مصرية خارج البلاد ولم يكن بحوزته مستند رسمي بقيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة.

كما أن المتهمين من الثاني وحتى الأخير شاركوا في عصابة كان من أغراضها تهريب آثار إلى خارج البلاد واشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة في جريمة تهريب الآثار محل الاتهام فوقعت الجريمة.