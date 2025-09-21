لليوم الثاني، تعطل نظام رحلات طيران يكدس المسافرين العالقين بالمطارات

يُعاني مطار هيثرو في لندن، أكثر مطارات المملكة المتحدة ازدحامًا، من اضطرابٍ لليوم الثاني على التوالي، بعد هجومٍ إلكترونيٍّ على نظامٍ معلوماتيٍّ حيويٍّ لشركات الطيران، ما أجبر شركات الطيران على التخلي عن نظامي تسجيل الوصول والصعود الآليين. بدأت المشاكل في وقتٍ متأخرٍ من يوم الجمعة عندما أكدت شركة كولينز إيروسبيس، وهي شركةٌ أمريكيةٌ تُزوّد ​​تكنولوجيا شركات الطيران، أن نظامها “ميوز”، الذي يُتيح لشركات طيرانٍ متعددةٍ مشاركة مكاتب تسجيل الوصول وبوابات الصعود، قد تعرّض لـ”اضطرابٍ إلكترونيٍّ”. وتسبب هجوم إلكتروني واسع النطاق على شركة كولينز إيروسبيس، المزود العالمي لأنظمة الطيران، في تعطيل حركة السفر الجوي عبر أوروبا بشكل غير مسبوق. الهجوم، الذي وقع مساء الجمعة واستهدف برنامج “ميوس” (MUSE) الحيوي لتسجيل الركاب وتسليم الأمتعة، أدى إلى فوضى عارمة في مطارات رئيسية مثل هيثرو في لندن، وبروكسل، وبرلين، مما تسبب في تأخير وإلغاء مئات الرحلات الجوية. تداعيات اقتصادية خطيرة لا يقتصر تأثير الهجوم على المسافرين فحسب، بل يمتد ليشمل خسائر مالية فادحة. ففي مطار بروكسل وحده، أُعلن عن إلغاء نصف الرحلات المقررة، مما أثر بشكل مباشر على إيرادات شركات الطيران وزاد من تكاليف التشغيل. هذا الحادث يسلط الضوء على الهشاشة المتزايدة للبنية التحتية التقنية في قطاع الطيران، والذي يعتمد بشكل كامل على الأنظمة الرقمية. كما أن استمرار هذه الاضطرابات يهدد ثقة المستثمرين في القطاع، ويدفع باتجاه زيادة تكاليف التأمين، وهو ما قد يعيق تعافي حركة الطيران العالمية بعد جائحة كورونا. تهديد سيبراني متصاعد يأتي هذا الهجوم في ظل تزايد ملحوظ في الهجمات السيبرانية على قطاع الطيران. فوفقًا لتقرير حديث، شهد عام 2025 زيادة هائلة بلغت 600% في هجمات برامج الفدية التي تستهدف شركات الطيران والمطارات، وهو ما يؤكد أن القطاع أصبح هدفًا رئيسيًا للمخترقين. هذه الهجمات لا تهدف فقط لتعطيل العمليات، بل لسرقة بيانات حساسة تهدد أمن المسافرين وسمعة الشركات.

Work continues to resolve and recover from Friday's outage of a Collins Aerospace airline system that impacted check-in. We apologise to those who have faced delays, but by working together with airlines, the vast majority of flights have continued to operate.



We encourage… pic.twitter.com/Y5YNCiOrk2 — Heathrow Airport (@HeathrowAirport) September 20, 2025