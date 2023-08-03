تستهل وزارة التعليم، اعتبارًا من 4 صفر القادم، الموافق 20 أغسطس 2023، الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجديد 1445، بمرحلة جديدة من إسناد المهمات التعليمية، ابتداء من مرحلة رياض الأطفال، وحتى الصف السادس من المرحلة الابتدائية.

المدارس

ووفقا لـ”صحيفة عكاظ”، ستشهد المدارس الأهلية والعالمية، بدء تدريس المعلمات للطلاب والطالبات في هذه المراحل، في ظل تأكيد الوزارة أن القرار يأتي رغبة في تسهيل انتقال الأطفال من التمهيدي حتى استكمال المرحلة الابتدائية بسلاسة وسهولة وضمان الاستقرار النفسي لهم.

كما يأتي القرار تعزيزا لدور القطاع الخاص لتحقيق معايير الجودة في تقديم الخدمات التعليمية بأنماط حديثة تخدم المخرجات التعليمية.

وكان وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، قد أصدر القرار بالسماح للمعلمات بتدريس الطلاب والطالبات ابتداءً من مرحلة رياض الأطفال إلى الصف السادس من المرحلة الابتدائية في المدارس الأهلية والعالمية، ليلغي ما يتعارض معه من تنظيمات.

وذلك بعد أن كان مسموحًا سابقًا للمعلمات بتدريس الطلاب والطالبات في الصفوف الابتدائية الدنيا من الأول حتى الثالث الابتدائي، فيما يشمل القرار الأخير صفوف المرحلة الابتدائية بالكامل.