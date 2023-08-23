للمصريين في الخارج، طرح آلاف قطع من الأراضي بمشروع “بيت الوطن”

أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري، اليوم الأربعاء، أنه جار الإعداد، حالياً، لطرح المرحلة التاسعة بمشروع بيت الوطن للمصريين بالخارج بالتنسيق مع البنك المركزي المصري ووزارة الاتصالات وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير الأراضي السكنية لأبنائها العاملين بالخارج وتلبية رغبتهم في تملك مسكنهم الخاص وربطهم بوطنهم الأم.

وقال وزير الإسكان عاصم الجزار، في بيان اطلع عليه أريبيان بزنس، إن المرحلة التاسعة، ستضم 2530 قطعة أرض بمواقع متميزة في 14 مدينة جديدة (القاهرة الجديدة، 6 أكتوبر، الشيخ زايد، العاشر من رمضان، السادات، 15 مايو، دمياط الجديدة، الشروق، العبور الجديدة، أكتوبر الجديدة، حدائق العاصمة، المنيا الجديدة، قنا الجديدة، أسوان الجديدة).

وأضاف الجزار أنه سيتم الإعلان لاحقاً عن الموعد المحدد لفتح باب الحجز، ويمكن الاطلاع على أماكن الأراضي من خلال الموقع الإلكتروني للمشروع.

تيسيرات للمصريين بالخارج

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية، خلال اجتماع سابق، على تقديم تيسيرات للحاجزين للمرحلة الثامنة التكميلية ضمن مشروع بيت الوطن، بخصم 15 بالمئة من إجمالي قيمة قطعة الأرض في حالة السداد الفوري لكامل قيمة الأرض بالدولار الأمريكي، تحويلاً من الخارج.

وأتاحت هيئة المجتمعات العمرانية للحاجزين في حالة سداد باقي ثمن الأرض على دفعات يتم الالتزام ببدائل احتساب الأقساط ومدة السداد، وفقاً لأحد بديلين؛ الأول في تحديد سعر الأرض بالجنيه المصري والسداد بالمقابل الدولاري، أو البديل الثاني من خلال تحديد سعر الأرض بالدولار على أن يكون السداد بالدولار أيضاً.