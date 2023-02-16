للمرة الأولى، نشر فيديو لحطام سفينة التيتانيك

نشر معهد “وودز هول لعلوم المحيطات” لقطات فيديو نادرة لم يسبق مشاهدتها علناً عن حطام سفينة تيتانيك.

ويؤرخ الفيديو أكثر من 80 دقيقة من اللقطات على قناة معهد “وودز هول لعلوم المحيطات” على “يوتيوب” بعض الإنجازات الرائعة للغوص بقيادة روبرت بالارد والتي كانت المرة الأولى التي شاهدت فيها العيون البشرية سفينة المحيط العملاقة منذ أن اصطدمت بجبل جليدي وغرقت في شمال المحيط الأطلسي المتجمد في نيسان / أبريل 1912. وتوفي حوالي 1500 شخص خلال رحلة السفينة الأولى من ساوثهامبتون، إنجلترا، إلى مدينة نيويورك.

واكتشف فريق من معهد “وودز هول لعلوم المحيطات” ومقره ماساتشوستس، بالشراكة مع منظمة الاستكشاف الأوقيانوغرافية الفرنسية “المعهد الفرنسي لأبحاث واكتشاف البحار“، مكان السفينة على عمق 12400 قدم (3780 متراً) من المياه في 1 أيلول / سبتمبر1985 باستخدام كاميرا تحت الماء.

وبعد تسعة أشهر، عاد فريق “وودز هول لعلوم المحيطات” إلى الموقع في الغواصة البحثية الشهيرة ألفين والمركبة الاستكشافية تحت الماء التي يتم تشغيلها عن بعد جيسون جونيور ، والتي التقطت صوراً مميزة لمقصورة السفينة.

ويأتي إطلاق اللقطات بالتزامن مع الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لإطلاق النسخة المعدلة للفيلم الحائز على جائزة الأوسكار “تايتانيك” في 10 فبراير.

وقال مستكشف المحيط والمخرج جيمس كاميرون في بيان إنه “بعد أكثر من قرن من فقدان تيتانيك، لا يزال صدى القصص البشرية المتجسدة في السفينة العظيمة يتردد. وداخل الحطام، من خلال إصدار هذه اللقطات ، يساعد معهد وودز هول لعلوم المحيطات في سرد جزء مهم من قصة تمتد عبر الأجيال وتهم كل العالم”.