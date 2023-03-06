للمرة الأولى في العالم العربي، دبي تستضيف المؤتمر الدولي لعمليات الفضاء

انطلقت في دبي اليوم فعاليات النسخة الـ 17 من المؤتمر الدولي لعمليات الفضاء 2023 (SpaceOps 2023)، للمرة الأولى في العالم العربي، وهو أحد أبرز الأحداث العالمية المعنية بقطاع الفضاء، ويستضيفه مركز محمد بن راشد للفضاء، بالتعاون مع اللجنة الدولية لتنسيق عمليات المهمات الفضائية وأنظمة البيانات الأرضية، خلال الفترة من 6 -10 آذار / مارس الجاري في مركز دبي التجاري العالمي.

وحضر انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي، الذي يقام هذا العام تحت شعار “نستثمر في الفضاء من أجل إنجازات تتخطى الأرض”، حمد المنصوري، رئيس مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء، ويوسف حمد الشيباني، نائب رئيس المركز، وعلي الهاشمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة “الياه” سات، إلى جانب عدد من الشخصيات البارزة في مجال الفضاء وأعضاء السلك الدبلوماسي.

ويشهد المؤتمر الدولي لعمليات الفضاء 2023، حضور أكثر من 1000 مشارك من المهتمين والمتخصصين، وأكثر من 25 من الرعاة الدوليين، وعدد من العارضين، إلى جانب لفيف من الخبراء من أبرز الجهات العالمية المعنية، لمناقشة أحدث الأبحاث والتقنيات والابتكارات في قطاع الفضاء.

ويحظى المؤتمر الذي سيستمر على مدار خمسة أيام، بالعديد من الرعاة من مختلف أنحاء العالم؛ أبرزهم: مجموعة “GMV”، الراعي البلاتيني، وشركة “الياه” للاتصالات الفضائية، الراعي الذهبي، والرعاة الفضيين؛ وكالة الفضاء الأوروبية، ووكالة جنوب أفريقيا الوطنية للفضاء، والرعاة البرونزيين؛ وكالة الفضاء الفرنسية، ووكالة الفضاء الإيطالية، شركة Telespazio وشركة SpaceNav.

ويقدم المؤتمر الدولي لعمليات الفضاء مجموعة من الجلسات العامة، والمحاضرات، والجلسات التقنية، وورش العمل التفاعلية. ويتيح فرصة للتواصل مع أبرز الجهات الفاعلة بقطاع الفضاء.

ويأتي انعقاد المؤتمر عقب أيام من نجاح مهمة “طموح زايد 2” التي أطلقها مركز محمد بن راشد للفضاء ووصول رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي إلى محطة الفضاء الدولية على متن مركبة، “كرو دراجون” التابعة لشركة سبيس إكس، في بداية أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، حيث سيقضي النيادي، وهو ثاني رائد فضاء إماراتي يحط على متن المحطة، فترة 180 في الفضاء يجري خلالها أكثر من 19 تجربة علمية، إذ جاءت هذه القفزة النوعية بفضل رؤية وتشجيع القيادة الرشيدة وحرصها أن يكون لدولة الإمارات مكانتها المرموقة بين الدول صانعة المستقبل.

وكانت دولة الإمارات قد أطلقت خلال السنوات القليلة الماضية العديد من المهام الفضائية، كان من أبرزها إتمام رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري في سبتمبر 2019 مهمة مماثلة قضى خلالها 8 أيام على متن محطة الفضاء الدولية. وفي فبراير 2021، دخل “مسبار الأمل” بنجاح مداره حول كوكب المريخ، في مهمة علمية تستغرق نحو عامين وهدفها الكشف عن مزيد من المعلومات المتعلقة بالغلاف الجوي للكوكب الأحمر والوصول إلى فهم أعمق حول التغيرات المناخية على سطحه، وهي المهمة الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي. علاوة على ذلك، أطلق مركز محمد بن راشد للفضاء العديد من الأقمار الاصطناعية منها دبي سات-1 ودبي سات-2، “خليفة سات”، الذي يُعد أول قمر صناعي إماراتي صُنع بالكامل في الدولة وبأيدي مهندسين إماراتيين بنسبة 100 بالمئة.

اليوم الأول

وخلال اليوم الأول من المؤتمر، ضمن جلسة بعنوان “كيف تحوَّل الفضاء من ساحة للمنافسة إلى مساحة للتعاون؟ وما أبرز مشاريع التعاون الدولي في قطاع الفضاء حاليا؟” شارك في النقاش سالم حميد المري، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء، “، وفيليب باتسيت، رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للدراسات الفضائية – فرنسا، وريكاردو كوندي، رئيس وكالة الفضاء البرتغالية، وأدار الجلسة بدري يونس، نائب المدير المساعد في وحدة الاتصالات والملاحة الفضائية، بوكالة ناسا.

كما شهد اليوم الأول للحدث الدولي، عرض مجموعة من الملخصات والأوراق العلمية، تناولت أبرز الممارسات والتقنيات والخبرات المبتكرة التي سيستفيد منها مجتمع العمليات الفضائية. وأستضاف المؤتمر جلسة خاصة بعنوان “عمليات المهمات الفضائية المختصة بعلوم الحياة”، وتضمّنت عروضا قدمتها الدكتورة كاساندرا إم جوران، من قسم فسيولوجيا الفضاء في جامعة امبري ريدل بالولايات المتحدة الأمريكية، والدكتور إيليا جي أوفيربي، من معهد ماسون لاب للطب الحيوي الحسابي، وزميل ما بعد الدكتوراه في بيولوجيا الفضاء التابع لوكالة ناسا، وعضو كلية وايل كورنيل للطب، بالولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب البروفيسور جوزيف بورغ، من قسم العلوم الطبية الحيوية التطبيقية بكلية العلوم الصحية في جامعة مالطا.

إنجازات نوعية

وقال سالم حميد المري، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء: “إن انعقاد هذه النسخة من المؤتمر الدولي لعمليات الفضاء في دبي خطوة مهمة لدولة الإمارات وللعالم العربي ككل بما يتيحه من فرصة مميزة للإسهام في دعم استكشاف الفضاء والابتكار على الصعيد العالمي. إن استضافة هذا المؤتمر تعكس التزام مركز محمد بن راشد للفضاء بالمشاركة في مسيرة التقدم لقطاع الفضاء لدولة الإمارات والمنطقة العربية، وإيماننا بأهمية التعاون والشراكات لتحقيق المزيد من الإنجازات نوعية في مجال الفضاء”.

وأضاف: “سيساعد المؤتمر بنهجه الشامل ومتعدد التخصصات، في توفير منصة لتطوير التكنولوجيا المستخدمة في المهمات الفضائية، وبناء قدرات جهات تنتمي إلى قطاعات مختلفة كي تستفيد مما تحقق خلال مسيرة استكشاف الفضاء بهدف دعم التقدم الاقتصادي، والاجتماعي، والبيئي على الأرض”.

حدث عالمي

من جهته، قال المهندس عدنان الريس، رئيس اللجنة المحلية المنظمة للمؤتمر الدولي لعمليات الفضاء 2023، بمركز محمد بن راشد للفضاء: “إن استضافة حدث عالمي مثل المؤتمر الدولي لعمليات الفضاء 2023، تشجع على طرح الأفكار العلمية الجديدة، وتوسيع آفاق الابتكار، ما يسهم في دعم تقدم قطاع الفضاء في المنطقة والعالم. نثق بدور هذا المؤتمر في تقديم بيئة مناسبة للتعاون بين مختلف الوكالات، والجهات بقطاع الفضاء، وترك أثر مستدام، وعقد شراكات مهمة، وتبادل المعارف بهدف خدمة البشرية. وبالنسبة لنا، تؤكد استضافة هذا المؤتمر البارز، للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي، مكانة دولة الإمارات الرائدة في قطاع الفضاء”.

وسيكون المؤتمر العالمي فرصة للتعرف إلى أحدث التقنيات في مجال العمليات الفضائية، بما فيها الروبوت والتقنيات، والكوادر البشرية، والمهمات حول الأرض، ومهمات الفضاء العميق. كما سيناقش المؤتمر أحدث التقنيات والفرص في قطاع الفضاء، وإسهام تقنيات الفضاء المتقدمة في إيجاد حلول تخدم مستقبل البشرية.

وعلى مدار الأيام المقبلة، سيشهد المؤتمر جلسات نقاشية تتناول مواضيع مختلفة، مثل التنسيق بين عمليات مهمات الفضاء – الحاجات والحلول، والعمل الدولي المشترك بمجال التواصل على القمر، بحضور متحدثين من وكالات فضاء دولية، مثل وكالة ناسا، ووكالة الفضاء الأوروبية، ووكالة جنوب أفريقيا الوطنية للفضاء، ووكالة استكشاف الفضاء اليابانية، إلى جانب عدد من المعاهد الأكاديمية والبحثية، والمنظمات المختصة بتكنولوجيا الفضاء. وسيكون سامي أسمر، الأمين العام ومندوب وكالة ناسا، عضو اللجنة الاستشارية لأنظمة البيانات الفضائية، ومسؤول العلاقة مع الفريق الاستشاري حول تنسيق العمليات بين وكالات الفضاء، المتحدث الرئيسي في المؤتمر، وسيتناول خلال كلمته دور المعايير والعمليات المشتركة في نجاح المهمات الفضائية.

وكانت لجنة المؤتمر الدولي لعمليات الفضاء، ومركز محمد بن راشد للفضاء، والمجلس الاستشاري لجيل الفضاء، قد نظمت الأحد الماضي، برنامج “الطلاب والاختصاصيين الشباب” (SYP)، كجزء من المؤتمر، والذي شهد حضور المهتمين من الشباب بقطاع الفضاء من دولة الإمارات، والعالم. وتضمن البرنامج ورش عمل طلابية، وجلسة حول الفرص المتاحة للمرأة في مجال عمليات الفضاء، كما تخلله جلسة إرشادية، وجولة ذات طابع تقني داخل مركز محمد بن راشد للفضاء.