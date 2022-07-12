للشباب السعودي، إطلاق دورة للذكاء الاصطناعي

أعلنت أكاديمية سدايا عن بدء التسجيل في برنامج للذكاء الاصطناعي الذي يهدف إلى بناء كفاءات وطنية في مجالي البيانات والذكاء الاصطناعي (رابط التسجيل هنا).

ويعد البرنامج من بين أبرز مبادرات الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي لتسريع تطوير القدرات الوطنية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي. وتهدف المبادرة إلى توفير ٦ مسارات تدريبية متخصصة تقدم الكترونياً (عن بعد) بالتعاون مع منصة فيوتشر إكس FutureX ومنصة كورسيرا Coursera ، ويضم كل مسار عددا من الدورات التدريبية النوعية في المجال. ويتميز البرنامج بتقديم مسارات متخصصة من جامعات وشركات عالمية، وتجري هذه بأسلوب التعلم الإلكتروني بالكامل وفي الوقت المناسب.

كما توفر البرامج أساتذة مختصين لمساعدة المتدرب الذي يحصل على شهادة معتمدة من سدايا في حال اجتياز المسار التدريبي.

تُعلن أكاديمية #سدايا عن بدء التسجيل في برنامج (AI Summer Champions)؛ الذي يهدف إلى بناء كفاءات وطنية في مجالي البيانات والذكاء الاصطناعي في فترة الصيف.



سجل الآن :https://t.co/RlhAZXdFQT pic.twitter.com/3cqAPMHgG7 — SDAIA (@SDAIA_SA) July 10, 2022