سامر باطر by سامر باطر

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Posted inأخبار أريبيان بزنس

للشباب السعودي، إطلاق دورة للذكاء الاصطناعي

سامر باطر by سامر باطر
جانب من حضور الطلاب المشاركين في معسكر (مقدمة في الذكاء الاصطناعي)، المقدم من مركز التميز (سدايا - كاوست) بالتعاون مع معهد ريادة الأعمال في جامعة الملك سعود.

أعلنت أكاديمية سدايا عن بدء التسجيل في برنامج للذكاء الاصطناعي الذي يهدف إلى بناء كفاءات وطنية في مجالي البيانات والذكاء الاصطناعي (رابط التسجيل هنا).

ويعد البرنامج من بين أبرز مبادرات الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي لتسريع تطوير القدرات الوطنية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي. وتهدف المبادرة إلى توفير ٦ مسارات تدريبية متخصصة تقدم الكترونياً (عن بعد) بالتعاون مع منصة فيوتشر إكس FutureX ومنصة كورسيرا Coursera ، ويضم كل مسار عددا من الدورات التدريبية النوعية في المجال. ويتميز البرنامج بتقديم مسارات متخصصة من جامعات وشركات عالمية، وتجري هذه بأسلوب التعلم الإلكتروني بالكامل وفي الوقت المناسب.

كما توفر البرامج أساتذة مختصين لمساعدة المتدرب الذي يحصل على شهادة معتمدة من سدايا في حال اجتياز المسار التدريبي.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...