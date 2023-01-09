للسوريين المغتربين، تحويل طلب جواز السفر العادي إلى مستعجل عبر الإنترنت

أعلن المركز القنصلي الإلكتروني التابع لوزارة الخارجية السورية حول طلب جواز السفر العادي، عن إطلاق خدمة لتحويل معاملة جواز السفر العادي إلى مستعجل، وذلك لمعاملة جواز السفر (تجديد / اصدار لأول مرة) بكل سهولة عن طريق الموقع الالكتروني. ويتم ذلك بعد تسديد الدفعة المالية الجديدة أي “استيفاء رسم الجواز المستعجل”.

ويلفت الموقع إلى أن طلب جواز السفر العادي يستدعي إرسال جواز السفر القديم إلى السفارة السورية في مسقط – عُمان ، هو لأن السفارة هناك هي الموقع المكرس للمعاملات من كل “دول العالم والمكتب الخلفي له في مسقط – عُمان فلابد من الارسال إلى هناك.”

خطوات تحويل معاملة جواز السفر من عادي إلى مستعجل

اختيار “تحويل إلى جواز مستعجل”، من صفحة “معاملاتي” في الموقع الإلكتروني.

يتم توليد دفعة مالية جديدة للمعاملة “استيفاء رسم الجواز المستعجل”.

الضغط على زر “تنفيذ الدفع”، ليتم تحويلك مباشرة إلى موقع بوابة الدفع الالكترونية.

تسديد دفعة الرسوم المستحقة على المعاملة من خلال بوابة الدفع الالكترونية.

تحديد خيار تحويل معاملة جواز السفر من عادي إلى مستعجل.

خطوات طلب تحويل جواز السفر العادي

1- إنشاء حساب خاص بصاحب العلاقة.

2- طلب معاملة تجديد جواز السفر.

3- القيام بعملية الدفع حصراً فيزا كارد أو ماستر كارد.

4- بعد تنفيذ عملية الدفع يأتيك إيميل يطلب ارسال فيديو مشاهدة من الموقع الإلكتروني.

5- يصلك إيميل بعنوان السفارة مسقط – عُمان مع ملف يحتوي استمارة.

6- تقوم بالتوقيع على الاستمارة.

7- يرسل بالبريد الجواز القديم و صورتين و استمارة.

8- عند المشاهدة يصلك إيميل أنه تم اعتماد المشاهدة.

9- يصدر جواز السفر و يرسل لك لعنوانك.