للسائح الخليجي: تعرف على الإضرابات التي تشهدها بريطانيا خلال فترة الكريسماس

من المتوقع ارتفاع عدد السياح الخلجيين القادمين إلى بريطانيا خلال موسم أعياد الكريسماس حيث تعد المملكة المتحدة من بين الوجهات المفضلة للسياحة الخليجية، لكن هناك أمور يجب أن يأخذوها في اعتبارهم قبل بداية الرحلة من بينها معرفة الإضرابات التي يشهدها هذا البلد في تلك الفترة.

تشجيع بريطاني

ومن جانبها، تسعى بريطانيا لتشجيع السياحة الخليجية، وقد اتخذت خطوات بالفعل في هذا الاتجاه:

فقد أعلنت الحكومة البريطانية أنه سيتم إعفاء مواطني دول مجلس التعاون الخليجي من تأشيرة الدخول اعتباراً من عام 2023.

وكانت بريطانيا قد أعلنت عن إجراء تحسينات في نظام التأشيرة للزوار والسياح السعوديين تتضمن إعفاء مواطني المملكة من إجراءات التأشيرة، والاكتفاء بالتأشيرة الإلكترونية.

ما يجب أخذه في الاعتبار

وفي هذا الإطار، يجب على السياح الخليجيين القادمين إلى بريطانيا في موسم الكريسماس أن يأخذوا في اعتبارهم الإضرابات التي ستشهدها المملكة المتحدة خلال هذه الفترة، ومدى تأثير ذلك على خططهم.

الإضرابات

مع ارتفاع التضخم بشكل مطرد على مدار العام، أدى ارتفاع الأسعار إلى تآكل دخل العمال، كما كان أصحاب العمل يحاولون تقليص الإنفاق أو تحديث ممارسات العمل للتعامل مع التكاليف المتزايدة، وقد أسفر ذلك عن اشتباكات حول الأجور والتسريحات والمعاشات، ومن نتائج كل ذلك أيضا الإضرابات، وفيما يلي قائمة بالإضرابات المُزمعة خلال موسم الكريسماس:

السكك الحديدية: أيام 13 و14 و16 و17 ديسمبر/كانون الأول

قطاع التمريض: يومان هما 15 و20 ديسمبر

البريد: أيام 9 و11و14و15 و23 ديسمبر/ كانون الأول وعشية الكريسماس.

أرقام مهمة

تشير التقديرات إلى قيام 1.2 مليون سائح خليجي بزيارة بريطانيا عام 2019 حيث أنفقوا 2.6 مليار جنيه استرليني، كما أن السائح الخليجي يمضي فترات أطول من غيرِه في بريطانيا تصل في المتوسط إلى 12 ليلة مقارنة بـ 7 ليال كمتوسط للسائحين الآخرين، ويتجاوز متوسط إنفاق السائح الخليجي 2150 جنيها إسترلينيا أي ثلاثة أضعاف ما ينفقه السياح الآخرون.