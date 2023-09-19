أونر تخفي هاتف ذكي قابل للطي في حقيبة للإناث فقط

أعلنت أونر HONOR عن إطلاق هاتف ، HONOR V Purse، لتظهر قدرتها على إنتاج أجهزة قابلة للطي بشكل مختلف تناسب مختلف الأذواق المستخدمين بحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس.

وتسعى الشركة لتقديم الهاتف الذكي على هيئة سلع فاخرة تتكامل مع المظهر وتعزز الأناقة حسب قول الشركة. وترى أنه مع تحول صناعة الأزياء من العالم الملموس إلى عالم رقمي، أتاحت التكنولوجيا إمكانيات غير محدودة للتصاميم والتعبير عن الذات. وبهدف إطلاق هذه التحفة الفنية، تعاونت مع كبار صانعي الموضة من خلال منصة جوائز أونر تالينتس العالمية للتصميم، وأوكلت إليهم مهمة تصميم سلسلة من شاشات العرض القابلة للتخصيص التي تعمل دائمًا بإصدار محدود لهاتف أونر في بيرس، مما يقدم أفكار غير محدودة في عالم الموضة.

تعد تصاميم HONOR V Purse شاشات العرض القابلة للتخصيص التي تعمل دائماً (AODs) ليست مجرد صور ثابتة، ولكنها لوحات تفاعلية غامرة توضح الشكل الجديد من التكنولوجيا القابلة للارتداء. بفضل جهاز الجيروسكوب للاستشعار الداخلي، يمكن لهاتف HONOR V Purse استشعار الحركة والجاذبية، وينعكس ذلك على الخلفية التي تعمل دائماً. من خلال بعض الثيمات، تظهر عناصر مثل السلاسل أو الريش تتحرك وتتأرجح على الشاشة عند تحرك الشاشة، مما يشكل مظهر يبدو وكأنها حقيبة حقيقية.

ومع شاشات العرض القابلة للتخصيص والتي تعمل دائماً AOD والغير محدودة، يمكن تنسيق الهاتف مع أي إطلالة، حيث لم يعد للمستهلكين بحاجة إلى شراء حقيبة يد لكل إطلالة. أصبح خلفية الهاتف أكثر من مجرد شاشة عرض تعمل دائماً AOD، مع إمكانية تبديل الأشرطة والسلاسل على شكل حقيبة لتناسب مختلف الإطلالات والحالات المزاجية والأزياء. وبهذه الطريقة البسيطة، يمكن لهاتف HONOR V Purse أن يساعد المستهلكين المهتمين بالبيئة على تقليل استهلاكهم لما يُسمى بالأزياء السريعة، والأهم من ذلك، أنها تساعد عالم الموضة على تبني تقنيات جديدة من أجل تشجيع المستهلكين على شراء كميات أقل واستخدامها لفترة أطول.

يضيف بيان الشركة أنها تسعى إلى تصنيع منتجات بجودة عالية تم تصنيعها من مواد من مصادر مسؤولة. مع هاتف HONOR V Purse، جميع المواد المستخدمة لتصنيع أحزمة الحقائب تأتي من مصادر مستدامة، مثل الجلد النباتي، والذي يضفي على الإطلالة مظهراً كلاسيكياً دون إلحاق الأذى بالحيوانات. ومن خلال مفهوم HONOR V Purse، تُظهر HONOR أن تطوير التكنولوجيا المبتكرة يمكن أن يكون مفتاحًا لإنشاء صناعة أزياء أكثر استدامة، حيث ترحب بكم HONOR في مستقبل phy-gital الجديد للأزياء.