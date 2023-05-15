لك القلق، ومليارات الدولارات لدهاة تسويق الذكاء الاصطناعي

مرة أخرى ينجح دهاة التسويق الأمريكان في إبهار العالم بتقنيات جديدة لكسب نقود وعقول الجمهور والمستثمرين، وكانت هذه المرة بقدرات تقنيات الذكاء الاصطناعي، هل بقي هناك أي خبير لم تسمع منه عن الذكاء الاصطناعي أو تشات جي بي تي، أو بارد، بل حتى الثورة الصناعية الخامسة، وآلاف الوظائف التي ستنقرض؟

كسبت شركات تقنية ضالعة بالذكاء الاصطناعي جولة هائلة من الاستثمارات المليارية بعدما كان الوجوم والاكتئاب سيد الموقف في قطاع التقنية الأمريكي بعد انهيار ما يسمى بالعملات المشفرة.

ولكن سيرتبك من يتابع ما يحصل مع شركة ألفابت المالكة لـ غوغل، فبداية العام شهدت الشركة تسريح 12 ألف موظف، تلا ذلك نبأ مكافأة هائلة لرئيسها التنفيذي حصل سوندار بيتشاي وحصوله على مكافآت من الأسهم بقيمة 218 مليون دولار ولا بد أن ذلك تم عن جدارة واستحقاق لرده على المنافسين ، وبعدها شهدنا تحقيق مكاسب مليارية لمؤسسي “غوغل” وتبين أنها ثمرة الهوس بالذكاء الاصطناعي، بعد أن أضافا ما يفوق 17 مليار دولار لثروتيهما مجتمعة عقب إزاحة الشركة الستار عن محرك بحث محدث بالذكاء الاصطناعي ذاته، كما أوردت وكالة “بلومبيرغ”..

طبعا معظم ما كشفت عنه غوغل، قرابة 100 منتج وخدمة، لا يعدو كونه منتجات تجريبية غير جاهزة أو أنها دون مستوى التسويق الهائل الذي نالته، من “أوركسترا” التسويق العبقرية، فهناك ضجيج إعلامي وتسويقي لا مثيل له لتسويق الذكاء الاصطناعي على أنه حل لكل شيء ولا يمكن أن يفوتك قطاره وإلا تخلفت عن الركب. وبالطبع لا يمكن إنكار أهمية هذه التقنيات إلا أن المبالغة في تسويقها يهدف إلى تحقيق مكاسب من المستثمرين والدول.

وفي وول ستريت حيث أصبحت الرهانات عالية على الذكاء الاصطناعي، ينتظر المستثمرون إقبال الشركات الكبيرة وحتى الدول على ركوب الموجة وشراء حلول الذكاء الاصطناعي كيفما اتفق. وها هي شركات الاستشارات تروج لما يسمى بـ الثورة الصناعية الخامسة على أنها أهم جسر ضروري للتكامل بين البشر والأنظمة التقنية المتقدمة. لكن ماذا عن سر تسريح مئات الآلاف من الموظفين في شركات التقنية الأمريكية؟

يشرح فريد فوكولا الرئيس التنفيذي لشركة كاسيا وهي شركة تقنية في ميامي ، سر عمليات التسريح الجماعي بالقول بأنها نهاية المرحلة التي شهدت الشركات الكبرى وقد أمضت الخمسة عشر عامًا الماضية في إنجاز التحول الرقمي أو تحويل عملياتها باستثمارات ضخمة لتكون شركات رقمية خالصة. ويقول :”وصلنا نوعا ما إلى نهاية تلك المرحلة الآن. لذلك لم تقم شركات التكنولوجيا بتعديل نفقات التشغيل لتواكب عملياتها انتهاء تلك المشاريع، لذا فهم يرون تباطؤًا في الإنفاق من زبائنهم ، وقد أدركوا أنهم أفرطوا في الإنفاق، لذا فهم يقلصون أعداد الموظفين “.

لا جدال على أهمية الذكاء الاصطناعي وصوابية مواكبة كل تطورات تلك التقنية وغيرها من التقنيات وفقا لأولويات محددة، إلا أن ما يثار حوله من الضجيج في أحيان كثيرة يهدف لتحقيق أولويات شركات عملاقة يسعى رؤوساؤها لكسب مكافآت من عوائد سريعة في البورصات بلا أي فائدة عملية للمستخدمين و للشركات أو حتى للدول. ذاك الضجيج نفسه يشبه فترات الترويج لبلوك تشين والرموز غير القابلة للتداول وغيرها من تقنيات شهدت فورات كبيرة في التسويق لها دون فوائد تتجسد فعليا في منتجات وحلول مفيدة.

سامر باطر

محرر أريبيان بزنس