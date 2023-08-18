نشر الشيخ خليفة سعيد سليمان، صور وفيديوهات على حسابه في انستقرام للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي، ونائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في إجازة في إسكتلندا.
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شاهد لقطات من عطلة الشيخ محمد بن راشد
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نشر الشيخ خليفة سعيد سليمان، صور وفيديوهات على حسابه في انستقرام للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي، ونائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في إجازة في إسكتلندا.