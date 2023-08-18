ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

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شاهد لقطات من عطلة الشيخ محمد بن راشد

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

نشر الشيخ خليفة سعيد سليمان، صور وفيديوهات على حسابه في انستقرام للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي، ونائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في إجازة في إسكتلندا.

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