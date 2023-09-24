شاهد لقطات من زيارة الرئيس بشار الأسد وزوجته للريف الصيني

زار الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته اليوم قرية سياوتشينغ النموذجية في ريف مدينة خانجو الصينية وتجولا فيها وشاهدا تجربتها في التنمية الريفية، وفقاً لـ سانا.

وخلال الزيارة جرى حوار مع عدد من مزارعيها ومُنتجيها حول تجربتهم الناجحة في تطوير الريف بمختلف القطاعات، وكذلك ‏إنشاء التعاونيات وتنظيم عملها وتأمين فرص نجاحها، والتكامل بين أدوات العمل والإنتاج، والتخطيط بين أبناء المجتمع المحلي في التسويق المشترك للمنتجات بما يعطي فرصاً أفضل للبيع والوصول إلى الأسواق بشكل ناجح.

وتقع القرية في الضواحي الغربية لمدينة خانجو وتتميز بموقع جغرافي جميل وتبعد 34كم عن المدينة وتغطي القرية مساحة 12 كم عدد سكانها يصل إلى 3500 مواطن تغطي الغابات 80 بالمئة من مساحة القرية وتتواجد بها مجموعة من المواقع التاريخية والثقافية وتعتبر وحدة حماية وطنية ثقافية.