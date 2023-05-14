لقطات تظهر انفجارا هائلا لمستودع ذخيرة أوكراني

أظهرت لقطات فيديو نشرت على الشبكات الاجتماعية انفجارين كبيرين مع تعرض مدينة خميلنيتسكي غرب أوكرانيا لقصف، وأدى ذلك لانفجار ضخم بعد أنباء تحدثت عن طائرات روسية بدون طيار استهدفت مستودعات ذخيرة تابعة للجيش الأوكراني مما تسبب في انفجارين هائلين نجم عنهما إصابة العشرات.

ووفقا لإدارة ولاية خميلنيتسكي: “اليوم هاجم العدو مرة أخرى خميلنيتسكي بطائرة بدون طيار، حيث أصاب أحد مرافق البنية التحتية الحيوية في المنطقة، لدينا 21 مصابا، نُقل اثنان منهم إلى المستشفى، وتلقى الآخرون مساعدة طبية وتم نقلهم إلى العيادات الخارجية “. وقال يوري إحنات، المتحدث باسم القوات الجوية للقوات المسلحة الأوكرانية إن روسيا تطلق طائرات مسيرة من اتجاهات مختلفة.

This is probably the biggest explosion of the entire Ukrainian war



The Khmelnytskyi depot must’ve had a massive amount of fuel/ammunition for it to have multiple big recurring explosions pic.twitter.com/rpigK3D4qV — LogKa (@LogKa11) May 13, 2023

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، اليوم الأحد، إن القوات الروسية دمرت مستودعين ذخيرة أوكرانيين خلال العملية العسكرية الخاصة خلال اليوم الماضي.

وأكد كوناشينكوف، أنه تم تدمير مستودع ذخيرة للجيش الأوكراني بالقرب من مدينة خميلنيتسكي، وبصرف النظر عن ذلك، تم استهداف مراكز قيادة الهجوم الخامس للجيش الأوكراني ولواء المدفعية 44 بالقرب من مستوطنات كراسنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية وبريوبرازينكا في منطقة زابوروجي.