سامر باطر by سامر باطر

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنس

لقطات تظهر انفجارا هائلا لمستودع ذخيرة أوكراني

سامر باطر by سامر باطر

أظهرت لقطات فيديو نشرت على الشبكات الاجتماعية انفجارين كبيرين مع تعرض مدينة خميلنيتسكي غرب أوكرانيا لقصف، وأدى ذلك لانفجار ضخم بعد أنباء تحدثت عن طائرات روسية بدون طيار استهدفت مستودعات ذخيرة تابعة للجيش الأوكراني مما تسبب في انفجارين هائلين نجم عنهما إصابة العشرات.

ووفقا لإدارة ولاية خميلنيتسكي: “اليوم هاجم العدو مرة أخرى خميلنيتسكي بطائرة بدون طيار، حيث أصاب أحد مرافق البنية التحتية الحيوية في المنطقة، لدينا 21 مصابا، نُقل اثنان منهم إلى المستشفى، وتلقى الآخرون مساعدة طبية وتم نقلهم إلى العيادات الخارجية “. وقال يوري إحنات، المتحدث باسم القوات الجوية للقوات المسلحة الأوكرانية إن روسيا تطلق طائرات مسيرة من اتجاهات مختلفة.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، اليوم الأحد، إن القوات الروسية دمرت مستودعين ذخيرة أوكرانيين خلال العملية العسكرية الخاصة خلال اليوم الماضي.

وأكد كوناشينكوف، أنه تم تدمير مستودع ذخيرة للجيش الأوكراني بالقرب من مدينة خميلنيتسكي، وبصرف النظر عن ذلك، تم استهداف مراكز قيادة الهجوم الخامس للجيش الأوكراني ولواء المدفعية 44 بالقرب من مستوطنات كراسنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية وبريوبرازينكا في منطقة زابوروجي.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...