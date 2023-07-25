لقطات تحطم طائرة إطفاء يونانية احتكت بأغصان شجرة خلال مكافحة الحرائق

(أ ف ب)

تحطّمت طائرة قاذفة مياه يونانية و على متنها «ما لا يقلّ عن شخصين» الثلاثاء خلال مكافحتها حريق غابة في جنوب جزيرة إيفيا اليونانية، حسبما علمت وكالة فرانس برس من الناطق باسم فرق الإطفاء يانيس أرتوبيوس.

أكّد أرتوبيوس أن «طائرة يونانية من طراز كندير مع ما لا يقلّ عن شخصين على متنها سقطت قرب قرية بلاتانيستو» في جزيرة إيفيا. وتشهد اليونان موجة قيظ وحرائق هائلة منذ أكثر من عشرة أيام.

ووقع الحادث على مرتفعات كاريستوس حيث اندلع حريق الأحد.

وينتمي الطياران اللذان كانا يستقلان الطائرة إلى سلاح الجو اليوناني، بحسب ما نقلت قناة “إي إر تي” التلفزيونية العامة عن وزارة الدفاع.

نشرت القناة مقطع فيديو يظهر لحظة تحطّم الطائرة واختفاءها خلف نيران وانتشار دخان أسود.