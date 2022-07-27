قفزة في سوق نقل الطرود السعودي مع 145 شركة

يشهد سوق نقل الطرود ارتفاعاً ربعياً في عدد المواد البريدية من 8 ملايين إلى 28 مليوناً، وارتفع عدد المرخصين من 9 إلى 145 مرخصاً، فيما سجّل حجم السوق ارتفاعاً من 5 مليارات إلى 7 مليارات ريال، كما سجلت الهيئة قفزات نوعية في نمو سوق تطبيقات التوصيل حيث ارتفع العدد اليومي للطلبات من 238 ألفاً إلى 577 ألف طلب، وتجاوزت القيمة اليومية للطلبات من 24 مليوناً إلى 64 مليون ريال، فيما ارتفع عدد المناديب السعوديين النشطين من 6 آلاف إلى 66 ألف مندوب نشط.

جاء ذلك خلال لقاء ضم هيئة الاتصالات والهيئة العامة للنقل عقد الأربعاء، للبحث في نقل الاختصاصات التنظيمية والرقابية لقطاع البريد من الهيئة لأولى إلى الثانية، وذلك بعد صدور قرار عن مجلس الوزراء الثلاثاء في اطار الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية الساعية لترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي والهادفة لتحقيق رؤية المملكة 2030.

لضمان سلاسة الانتقال واستمرارية الخدمات.. لقاء مشترك بين #الهيئة_العامة_للنقل و #هيئة_الاتصالات للتنسيق حول نقل الاختصاصات التنظيمية والرقابية لقطاع البريد. https://t.co/qh1HeNF0az — الهيئة العامة للنقل | TGA (@Saudi_TGA) July 27, 2022

وجرى التأكيد خلال اللقاء على التنسيق المشترك بين الهيئتين لضمان سلاسة الانتقال والحرص على استمرار خدمات البريد وتطبيقات التوصيل أثناء عملية الانتقال، ومواصلة حماية حقوق المستفيدين. حيث قدمت هيئة الاتصالات عرضاً عن الجهود التي أنجزتها خلال الفترة الماضية، وما حققته من أرقام قياسية انعكست على القطاع.

وعرضت الهيئة العامة للنقل أبرز المستهدفات من نقل قطاع البريد إلى منظومة النقل والخدمات اللوجستية، إضافة إلى تطلعاتها المستقبلية لتنظيم القطاع وتطويره تماشياً مع تطلعات القيادة ومستهدفات رؤية المملكة 2030.

رحلة تطويرية تكتمل لتنطلق أخرى..

انتقال قطاع البريد لمنظومة النقل والخدمات اللوجستية لتعزيز التطور التنموي ومواكبة احتياجات المستقبل pic.twitter.com/1etgfVh6e1 — هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات (@CITC_SA) July 27, 2022