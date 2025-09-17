لغز اختفاء سوار فرعوني لا يقدر بثمن يحيّر السلطات قبيل افتتاح المتحف المصري الكبير

تُواجه السلطات المصرية أزمة جديدة بعد اختفاء سوار ذهبي أثري لا يُقدّر بثمن، يعود تاريخه إلى نحو 3000 عام، من معمل الترميم بالمتحف المصري في ميدان التحرير. وتأتي هذه الحادثة الحساسة بالتزامن مع استعدادات البلاد لافتتاح المتحف المصري الكبير، وتوقعات بوصول أعداد قياسية من السياح. السوار المفقود، والمزين بخرزات كروية من حجر اللازورد، يعود إلى عهد الملك أمون إم أوبت، الذي حكم مصر حوالي 1000 قبل الميلاد. ووفقًا لبيان صادر عن وزارة السياحة والآثار، كان السوار في عهدة معمل الترميم بالمتحف قبل أن يُكتشف اختفاؤه. وفي إجراء فوري لإحباط أي محاولة لتهريب القطعة النادرة، عمّمت السلطات صور السوار على كافة المنافذ الجوية والبحرية والبرية في البلاد. وتشير تقارير إعلامية محلية إلى أن عملية الاختفاء وقعت خلال التحضيرات لمعرض أثري دولي كان من المقرر أن يُقام في العاصمة الإيطالية، روما. وقد تم إبلاغ النيابة العامة المصرية للتحقيق في ملابسات الواقعة التي تُشكّل ضربة للتراث المصري الذي يُعد ركيزة أساسية لقطاع السياحة. وتُراهن السلطات المصرية على التراث الفرعوني لجذب 18 مليون سائح خلال عام 2025، وهو ما يجعل أي حادث فقدان للآثار قضية حساسة للغاية، خاصةً مع قرب افتتاح المتحف المصري الكبير الذي بلغت تكلفته مليار دولار قرب أهرامات الجيزة.

وزارة السياحة والآثار تحيل واقعة اختفاء أسواره من معمل ترميم المتحف المصري بالتحرير للجهات الشرطية المختلفة والنيابة العامة.#وزارة_السياحة_والآثار pic.twitter.com/8nFVFOqTK0 — الأهرام AlAhram (@AlAhram) September 16, 2025