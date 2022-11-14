لعنة ما قبل المونديال تصيب  10 نجوم

يحلم كل لاعب خلال مسيرته مع كرة القدم بلعب أكثر عدد ممكن من مباريات كأس العالم، لكن يبدو أن لعنة ما قبل المونديال أحيانا ما تحرم النجوم من الظهور في البطولة.

شهدت الأسابيع الأخيرة قبل انطلاق كأس العالم في قطر، تعرّض عدد من اللاعبين إلى إصابات، البعض استسلم إلى الواقع وأيقن بغيابه عن البطولة، فيما يحاول البعض الآخر العودة واللحاق بالمنافسات.

تقام بطولة كأس العالم في قطر بمشاركة 32 منتخبا، يصلون الشرق الأول لأول مرة من أجل التعرف على بطل النسخة الـ22 من البطولة الأهم على مستوى العالم.

نجوم خارج المونديال

بول بوغبا، تأكد غيابه عن كأس العالم بسبب الإصابة التي تعرض لها أثناء فترة الإعداد مع نادي يوفنتوس الإيطالي، إذ خضع في سبتمبر الماضي إلى جراحة في غضروف الركبة، ورغم عودة اللاعب للتدريبات لكنه لم يكن قادرا على التعافي في الموعد المناسب لخوض كأس العالم مع فرنسا.

God had another plan for me. I will be supporting my team, my nation, my country from far away but my heart is with them! Best of luck to all the selected players ???? @equipedefrance pic.twitter.com/KG3riqWNQI — Paul Pogba (@paulpogba) November 10, 2022

نغولو كانتي، إصابته كان ضربة موجعة ثانية في صفوف المنتخب الفرنسي، بعدما تعرض لانتكاسة أثناء التعافي مع إصابة عضلية، وبات من المؤكد ابتعاده عن مباريات ناديه تشيلسي لمدة 4 أشهر بعد الخضوع إلى جراحة.

تيمو فيرنر، يغيب عن قيادة هجوم منتخب ألمانيا بعد الإصابة على مستوى الكاحل، وانتهى العام 2022 بالنسبة له حيث لن يتمكن من خوض المباريات قبل العام المقبل.

A very tough one to take for me! I will be out for the next weeks, will miss the World Cup and will have to support @RBLeipzig and @DFB_Team from the couch unfortunately?? thanks for all your messages! pic.twitter.com/umfQKBVi3p — Timo Werner (@TimoWerner) November 3, 2022

رييس جيمس، يغيب عن منتخب إنجلترا، بعد الإصابة في الركبة أثناء المشاركة مع نادي تشيلسي أمام إيه سي ميلان الإيطالي في دوري أبطال أوروبا أكتوبر الماضي، ليتم الإعلان عن قائمة منتخب إنجلترا التي خلت من لاعب البلوز الشاب.

ديوغو جوتا، لم يدعم قائمة منتخب البرتغال بسبب إصابة في عضلات الساق تعرض لها أثناء المشاركة مع ليفربول ضد مانشستر سيتي في بريميرليغ، ورغم عدم خضوع اللاعب إلى جراحة غاب عن قائمة البرتغال.

أرتور ميلو، لاعب وسط منتخب البرازيل تعرض لإصابة عضلية في أكتوبر الماضي أثناء الاستعداد مع ليفربول إلى مواجهة رينجرز الاسكتلندي، وتأكد غيابه على راقصي السامبا في كأس العالم.

بن تشيلويل، عانى من إصابة عضلية أثناء مباراة ناديه تشيلسي أمام دينامو زغرب في دوري أبطال أوروبا، لكنه أعلن بعد أيام قليلة إنه بات من المؤكد غيابه عن كأس العالم.

Following my ACL injury I worked so hard to make sure I was ready for the World Cup. It has always been a dream of mine. Unfortunately, this won’t be possible following my scan results. I’ll do all I can to get back playing for Chelsea ASAP. Thanks for the messages of support ? pic.twitter.com/2H01Whhfhn — Ben Chilwell (@BenChilwell) November 5, 2022

صراع ضد الزمن

ساديو ماني، لاعب منتخب السنغال يعني مع إصابة في الشظية اليمنى، وأكد نادي بايرن ميونيخ غيابه عن ختام مباريات الفريق في بوندسليغا قبل كأس العالم، لتحوم الشكوك حول مشاركته في كأس العالم وإمكانية عودته في الوقت المناسب.

ساديو ماني تعرض لإصابة في قدمه ولن يكون متاحًا لمباراة شالكه. سيخضع للمزيد من الفحوصات في الأيام القليلة المقبلة، #البايرن على اتصال بالفريق الطبي للاتحاد السنغالي لكرة القدم. pic.twitter.com/r2QKIse7MO — بايرن ميونخ (@FCBayernAr) November 9, 2022

باولو ديبالا، موقفه لم يتضح بشكل نهائي منذ إعلان جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي ايه إس روما تعرض لاعبه إلى “إصابة سيئة” أثناء تسديد ركلة جزاء ضد ليتشي الإيطالي.

كايل ووكر، غاب عن مباريات مانشستر سيتي منذ بداية شهر أكتوبر، لكنه أكد قدرته على العودة إلى حالته الطبيعية في الموعد المناسب، وقام المدرب الإنجليزي غاريث ساوثغيت بإدراجه ضمن قائمة الأسود في كأس العالم.

تقام بطولة كأس العالم في قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر، بحثا عن بطل جديد للمنافسات التي تقام في الشرق الأوسط لأول مرة على مدار تاريخ المسابقة التي انطلقت عام 1930.