لعنة التيتانيك مستمرة، كيف تناثر ركاب الغواصة أشلاء؟

بعد العثور على حطام الغواصة «تيتان»، التي كانت تقل 5 أشخاص في رحلة إلى السفينة تيتانيك التي غرقت قبل قرن وعقد من الزمان، واعلان أن سبب دمارها يعود «انفجار داخلي كارثي» تم التأكد من وفاة جميع من كانوا على متنها، لتنتهي بذلك عملية بحث متعددة الجنسيات استمرت 5 أيام. كما تم التأكد من أن لعنة التيتانيك لم تنتهِ بسهولة بعد قرن وعقد من الزمان.

وقال طبيب أمريكي شهير إن الضحايا تمزقوا لأشلاء. وقد كشف المخرج العالمي الشهير جيمس كاميرون، الذي غطس لحطام تيتانيك 33 مرة أن عدداً من كبار المؤثرين في مجتمع هندسة الأعماق كتبوا رسائل إلى الشركة المشغلّة للغواصة بشأن مخاوف تتعلق بالسلامة.

وتشغل الغواصة شركة “أوشنغيت إكسبيديشن” الأمريكية الخاصة لأغراض الاستطلاع السياحي، وقد فقدت منذ الأحد، وتتمتع نظريا بقدرة على الغوص لمدة 96 ساعة.

وقد رصدت البحرية الأمريكية إشارة يوم الأحد تشير إلى احتمال انفجار الغواصة “تيتان” التي فقدت في المحيط الأطلسي بالقرب من حطام سفينة تايتانيك بفضل نظام “سري للغاية”، بحسب تصريحات أدلى بها مسؤول تابع للبحرية رفض ذكر اسمه.

ووفقا للمصدر من المفترض أن البحرية الأمريكية استخدمت جهازًا “متقدمًا وسريًا” للكشف عن احتمالية انفجار الغواصة بالفعل يوم الأحد.

هذا النظام المسؤول عن مراقبة الغواصات، سجل إشارة صوتية يشتبه في أنها تتوافق مع الانفجار الداخلي للغواصة، بعد ساعات قليلة من الإبلاغ عن فقدان أثرها.

وقال المصدر في حديث مع صحيفة “وول ستريت جورنال”، إن “البحرية الأمريكية قامت بتحليل البيانات الصوتية واكتشفت حالة شاذة تتفق مع انفجار داخلي أو انفجار في المنطقة التي كانت تعمل فيها تيتان عندما فقد الاتصال بها”.

وعلى الفور نقلت البحرية الأمريكية المعلومات إلى جهات البحث المختصة والمعنيين، مما جعل من الممكن تحديد منطقة البحث.

وأثار الإعلان الأربعاء عن سماع صوت تحت الماء عبر طائرات استطلاع كندية الآمال بانقاذ الركاب، وأدى إلى توجيه أسطول متعدد الجنسيات من عناصر وآليات الإنقاذ إلى مكان الحادث، رغم عدم تحديد مصدر الصوت.

وذكر مسؤولون، شاركوا في البحث عن الغواصة المنكوبة، أن نظام الكشف الصوتي العسكري السري المصمم لرصد الغواصات المعادية، رصد لأول مرة ما تشتبه البحرية الأمريكية في أنه انفجار داخل الغواصة تيتان بعد ساعات فقط من بدء رحلتها.

وقال المسؤولون: إنه في حين أن البحرية لم تستطع القول بشكل قاطع إن الصوت جاء من «تيتان»، فقد لعب الاكتشاف دوراً في تضييق نطاق البحث عن السفينة قبل اكتشاف حطامها، الخميس، وفق ما نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال”.

وذكر مسؤول كبير بالبحرية الأمريكية أنه تم تحليل البيانات الصوتية، واكتشفت حالة شاذة تتوافق مع انفجار داخلي أو انفجار في المنطقة المجاورة العامة؛ حيث كانت «تيتان» تعمل عندما فقدت الاتصالات، مؤكداً أنه تمت مشاركة هذه المعلومات على الفور مع خفر السواحل، للمساعدة في مهمة البحث، على الرغم من أنها لم تكن مؤكدة بشكل قاطع.

أعلن مسؤولون في خفر السواحل، العثور على خمسة أجزاء كبيرة من حطام تيتان، التي يبلغ طولها 6.7 متر، بينها مخروط الذيل وقسمان من بدن الغواصة، لكن لم يرد ذكر ما إذا كانت هناك رفات بشرية قد شوهدت في الموقع.

من جهة أخرى، كشف المدير السابق للطب تحت سطح البحر والصحة الإشعاعية للبحرية الأمريكية الدكتور ديل مولي، عن أن الوفيات التي تعرض لها الضحايا الـ5 للغواصة «تيتان» كانت سريعة وغير مؤلمة، موضحاً أن القوى غير العادية التي يمارسها المحيط في العمق تسرّع الوفاة. مشيراً إلى أن الأمر قد يكون مفاجئاً؛ إذ إن الضحايا لا يعرفون أصلاً بوجود مشكلة، أو ما سيحدث لهم.

وتابع: لقد تمزقوا أشلاء، فهيكل الضغط هو الغرفة التي يقيم فيها الركاب، ويبدو الأمر كما لو أنهم وصلوا إلى القاع عندما انفجر وعاء الضغط والذي ينفجر عادة ولدفعة واحدة، بحسب صحيفة “ديلي ميل”.

وأشار إلى أن الانفجار الداخلي يحدث عندما تكون موجة الضغط إلى الداخل، بينما يحدث الانفجار عندما تخرج موجة الضغط أو موجة الصدمة من أي مصدر كان وكأنه نفخ البالون كثيراً، فسينفجر في النهاية عند وجود ضغط شديد.. يبدو وكأن هناك دقيقة واحدة، يتم فيها إيقاف تشغيل مفتاح الحياة، فيكون الإنسان حيّاً لثانية وميتاً في أخرى.

وكان خفر السواحل الأمريكي قد أعلن سابقا عبر تويتر أنه تم تحديد “موقع حطام.. في منطقة البحث بواسطة مركبة يتم التحكم فيها عن بُعد بالقرب من تايتانيك”، سفينة الرحلات الشهيرة التي غرقت منذ 111 عامًا في مياه الولايات المتحدة وكندا.

وشارك في الرحلة صاحب شركة “أوشنغيت” الأمريكي ستوكتون راش.

وبين الأشخاص الموجودين في الغواصة رجل الأعمال البريطاني الثري هاميش هاردينغ البالغ 58 عاما الذي أعلن عبر إنستغرام مشاركته في الرحلة الخارجة عن المألوف.

وبين ركاب الغواصة أيضا الغواص الفرنسي والضابط السابق في البحرية الفرنسية بول-هنري نارجوليه البالغ 77 عاما والمتخصص بحطام تايتانيك، على ما أفادت عائلته.

وعلى متن الغواصة أيضا رجل الأعمال الباكستاني شاه زاده داود البالغ 48 عاما ونجله سليمان (19 عاما) بحسب هذه العائلة الثرية.

ودفع كل واحد منهم مبلغ 250 ألف دولار لمشاهدة حطام سفينة “تايتانيك” التي غرقت في واحدة من أكبر الكوارث البحرية في القرن العشرين.

انتهت أعمال البحث عن الغواصة في شمال المحيط الأطلسي قرب حطام تايتانيك الخميس، بإعلان الشركة المشغلة تعرضها إلى “انفجار داخلي كارثي” أودى بركابها الخمسة. وجري البحث على هذه الغواصة السياحية العلمية منذ الأحد، وامتدت منطقة البحث على سطح المياه على مسافة 20 ألف كلم مربع.

وقالت شركة “أوشنغيت” في بيان: “نعتقد الآن أن رئيسنا ستوكتون راش وشاهزادا داود وابنه سليمان وهاميش هاردينغ وبول-هنري نارجوليه ماتوا للأسف”.