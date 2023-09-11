لعنة اتحاد جدة تضرب بول بوغبا.. ماذا حدث؟

سقط الفرنسي بول بوغبا لاعب يوفنتوس الإيطالي في فخ المنشطات، بعدما أثبتت نتيجة اختبار البول تناوله هرمون التستوستيرون (المنشطات).

وأجرى اللاعب الاختبار بعد مباراة يوفنتوس وأودينيزي هذا الموسم، علما بأنه جلس على مقاعد البدلاء ولم يشارك في اللقاء.

وحسب الوكالة الرسمية الإيطالية “أنسا”، فإن بوغبا كان أحد اللاعبين الذين تم اختيارهم بشكل عشوائي للخضوع لاختبار المنشطات، وقد ورد أن هناك مستويات مرتفعة من هرمون التستوستيرون.

وسيخضع لاعب الوسط الفرنسي لفحص عينة الاختبار الثانية، قبل الحسم في نتيجة اختبار المنشطات.

بول بوغبا ولعنة اتحاد جدة

بوغبا عاد لصفوف يوفنتوس، الصيف الماضي، من مانشستر يونايتد، في صفقة انتقال حر، لكنه تعرض لإصابات متتالية أبعدته عن المشاركة، وفي الوقت الذي عاد فيه للملاعب سقط في اختبار المنشطات.

ورفض بوغبا عرضا تاريخيا للانتقال لصفوف اتحاد جدة الصيف الحالي، بحسب الصحفي الإيطالي جيانلوكا دي مارزيو، المتخصص في الانتقالات.

وقال دي مارزيو إن النادي السعودي قدم عرضاً لمدة 3 سنوات مقابل 100 مليون يورو، لكن اللاعب الفرنسي رفضه.

جدير بالذكر أن بول بوغبا شارك بديلا في مباراتين مع يوفنتوس بالدوري الإيطالي هذا الموسم، بإجمالي 54 دقيقة، ولم يسجل أو يصنع أي أهداف.