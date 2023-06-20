لطيفة بنت محمد بن راشد تنشر صورة لابنتها على انستغرام

قامت صاحبة السمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، وابنة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي بمشاركة أول صورة لابنتها مع متابعيها على حسابها على إنستغرام.

وقد تزوجت الشيخة لطيفة من الشيخ فيصل بن سعود بن خالد القاسمي عام 2016 ولديهما طفلان.

وأعلنت الشيخة لطيفة عن ولادة ابنتها الشهر الماضي وانتقلت الآن إلى وسائل التواصل الاجتماعي لمشاركة صور ابنتها.

ويظهر في الصورة الشيخ فيصل بن سعود بن خالد القاسمي وهو يحتضن ابنته هند بنت فيصل القاسمي أمام خلفية زهرية.

وقالت الشيخة لطيفة في رسالة نُشرت مع المصور، والتي لاقت الكثير من الإعجابات وأطيب التمنيات على إنستغرام : “اللهم إنها قطعة من روحي وجزء من قلبي فأوصيك بها خيراً، أستودعك اللهم صحتها وقلبها وروحها فيا رب احفظها لنا بعينك التي لا تنام، يا رب العالمين. اللهم أنبتها نباتاً حسناً، واجعلها قرة عين لنا، واحفظها وبارك لنا فيها، واجعلها من أهل الصلاح والتقوى وأهل الطاعة والبر والإحسان”.