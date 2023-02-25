ضبطت السلطات المصرية لصاً سرق 112 ألف جنيه (3650 دولار) واشترى بالمبلغ عجلاً وذبحه ووزعه مع الأرز والبطاطس على أهالي قريته في محافظة الدقهلية.

وذكرت صحيفة “مصراوي” المحلية أن مدير الأمن اللواء مروان حبيب تلقى إخطاراً من مأمور قسم شرطة المنزلة بورود بلاغ من حافظ محمد فرحات (34 عاماً) صاحب سوبر ماركت، باكتشاف سرقة أمواله وأن كاميرات المراقبة بالمحل رصدت السارق.

وتمكنت مباحث قسم المنزلة من ضبط المتهم محمد. ك. ش (41 عاماً) مسجل سرقات، اعترف خلال التحقيقات بالسرقة، وأنه اشترى بالمبلغ عجلاً وزع لحمه على أهالي قريته مجاناً، وقال “كنت عاوز أغسل ذنوبي.. لما أخرج من السجن هارد له فلوسه”.

وقال حافظ محمد فرحات إن المتهم دخل محل مجاور لسرقة دجاج، وبالفعل ذبح 10 دجاجات لسرقتها، وبعد أن انتهى لاحظ وجود شباك زجاج صغير يفصل المحلين ففكر في دخول المحل عندي، وبالفعل تمكن من الدخول، وبدأ يبعثر في المكان، وتصادف أنني كنت قد تركت المبلغ في المحل، فأخذه وترك المكان ولم يأخذ الدجاجات التي ذبحها.

وناشد صاحب المحل كل من أخذ من لحم العجل أن يرد قيمة ما أخذه لأن هذا المبلغ يتاجر به ويؤثر على عمله.

وحبست النيابة العامة المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيق.