لحمله مسدساً، ايقاف نجم كرة السلة الأمريكي مورانت 8 مباريات

أعلنت رابطة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين NBA إيقاف نجم ممفيس غريزليز جا مورانت لثماني مباريات، بعد نشره مقطع فيديو ظهر فيه وهو يحمل مسدساً في ملهى ليلي.

وغاب مورانت، الذي عوقب بسبب “سلوكه الضار بالدوري”، عن خمس مباريات لغريزليز بقرار من الأخير، ما يعني أنه تبقى له ثلاث مباريات ضد ميامي هيت وسان أنتونيو سبيرز وغولدن ستايت واريورز، وبالتالي من المتوقع أن يعود الى الفريق الإثنين حين يتواجه مع دالاس مافريكس.

وتأتي العقوبة بعد تحقيق فتحته رابطة الدوري في الحادثة التي حصلت في الرابع من الشهر الحالي في ملهى ليلي في دنفر، وبعد اجتماع جمع اللاعب الأربعاء بمفوض الدوري آدم سيلفر.

وقال سيلفر: “كان سلوك جا غير مسؤول، متهور، وقد يكون خطيراً جداً”، مضيفاً: “كما أن له عواقب وخيمة بالنظر إلى متتبعيه وتأثيره الهائل، لا سيما بين المشجعين الشباب الذين يتطلعون إليه”.

وكشف: “لقد أعرب عن أسفه الصادق وندمه على سلوكه. لقد أوضح لي أيضاً أنه تعلم من هذا الحادث وأنه يتفهم التزاماته ومسؤولياته تجاه ممفيس غريزليز ومجتمع +أن بي آي+ الذي يصل إلى نطاق أوسع من لعبه في الملعب”.

وبناءً على المعلومات التي كشف عنها خلال تحقيق رابطة الدوري في الحادثة، لم تجد الأخيرة أن المسدس يخص مورانت، أو أنه من أحضره الى الملهى الليلي أو قام بعرضه لفترة طويلة.

وقال بيان رابطة الدوري إنه “لم يتوصل التحقيق أيضاً الى أن مورانت كان يمتلك المسدس أثناء سفره مع الفريق أو خلال تواجده في أي منشأة تابعة لرابطة +أن بي آي”، ولم تجد سلطات كولورادو سببا كافياً لاتهام مورانت بارتكاب جريمة”.

وفي بث مباشر في “إنستغرام” في الساعات الأولى من صباح الرابع من آذار الحالي، شوهد مورانت وهو يحمل مسدساً في ملهى ليلي.

في رد على الفيديو، أعلن ممفيس عن إيقاف ابن الـ23 عاماً لمباراتين ثم مدد لاحقاً هذا الإيقاف لأربع مباريات إضافية على أقل تقدير.

واعتذر مورانت حينها قائلاً “أتحمل كامل المسؤولية عن أفعالي الليلة الماضية. سأمضي بعض الوقت للحصول على المساعدة والعمل على تعلم طرق أفضل للتعامل مع التوتر العصبي والبحث عن استعادة راحتي بشكل عام”.

وقام لاحقاً بحذف حسابيه على “إنستغرام” و”تويتر”.

وقالت الشرطة في غليندايل، كولورادو، في بيان إنها لم تتلق أي مكالمات بخصوص الحادث لحظة وقوعه.

وجاءت هذه الحادثة بعد أيام فقط من إعلان وسائل إعلام أمريكية أن مورانت اتُهم في تقارير الشرطة العام الماضي بضرب شاب يبلغ من العمر 17 عاماً.

وقبل أيام من هذه الحادثة، قال رئيس الأمن في مركز تسوق في ممفيس للشرطة إنه شعر “بالتهديد” من قبل مورانت ومجموعة من رفاقه بعد حادث في موقف السيارات.