لحل الخلافات بين الأحياء والأموات: واقفا أم في طابق علوي.. خرزة أو في جوف شجرة، كيف تريد مثواك الأخير؟

مازالت مشروعات تطوير شبكة الطرق بالقاهرة تزيل في طريقها مقابر قديمة. ويقترب المشروع الضخم الذي شمل في السابق مقابر “ترب المماليك” وأخرى بحي السيدة عائشة“، حاليا من مدافن منطقة السيدة نفسية الإسلامية الشهيرة بالقاهرة القديمة. وقد استغاث عدد من ملاك المقابر المعنية بالمسؤولين للعدول عن القرار، لكن السلطات قالت إن قرار الإزالة جاء لتعارضها مع مسار جسر مروري وإنها وفرت مقابر بديلة بمنطقة العاشر من رمضان.

جوهر المشكلة

في الواقع أن السلطات بهذا الحل لا تعالج السبب الحقيقي للمرض، وإنما أحد أعراضه:

فالزحام الشديد الذي يعانيه المصريون أحياء وأمواتا أدى إلى تكدسهم في مساحات صغيرة قبل الموت وبعده

كما أدى إلى اتجاه الأحياء لحل مشكلاتهم (بشكل أناني) من خلال شبكات مشروعات الطرق وغيرها، دون الأخذ في الاعتبار راحة جيرانهم الأموات

كما أن مشكلة زحام المقابر أدت إلى ارتفاع أسعارها، ويبدأ سعر المقبرة المتواضعة مساحة 20 مترا في المدن الجديدة في مصر بما يعادل 3500 دولار، بينما يصل سعر المقبرة الفاخرة لما يعادل نحو 30 ألف دولار

طريقة الدفن

وهكذا يتضح أنه مع الزحام الشديد المرتبط بالزيادة السكانية وضيق مساحة الأراضي، فإن طريقة الدفن التقليدية تأكل مساحات كبيرة من الأرض المحدودة التي باتت لا تتسع للأحياء والأموات معا (يا احنا يا هما).

خارج الصندوق

ومن ثم، فإن الحل الذي اقترحته الحكومة المصرية من داخل الصندوق، وهذه المشكلة بالذات تحتاج إلى حل من خارج الصندوق:

لجأ المصريون أنفسهم في القرى والمدن التي لا تمتلك ظهيرا صحراويا (الدلتا) لإنشاء مقابر متعددة الطوابق، هي حاليا ذات دورين، وذلك بسبب عدم وجود أراض جديدةٍ صالحة للبناء ومنع الدولة عملية البناء في الأراضي الزراعية، ويبلغ متوسط سعر المقبرة الواحدة لهذا النموذج ما يعادل حوالي حوالي 300 دولار، رغم أن طولها لا يتجاوز المترين ونصف المتر وعرضها متر واحد ونصف

اتجهت السلطات في ماليزيا إلى فرض الدفن العمودي أي أن يُدفن الميت واقفا حيث يتم تخصيص نحو 10 آلاف متر مربع فقط لكل 5 آلاف متوفي، وبعد اقتطاع مساحة الحدائق والطرقات والمسافات الفاصلة بين القبور، لن يبقى للفرد غير مساحة صغيرة لا تكفي لتمدد صبي وبالتالي ليس هناك من حل سوى الدفن العمودي

التوجه إلى “الدفن البيئي” في سويسرا والمانيا حيث يختار البعض أن يدفن جثمانه في جوف شجرة كبيرة بينما يفضل البعض الآخر أن تزرع جثثهم تحت شجرة كي يتحولوا إلى غذاء للبيئة

حلول أخرى

هناك أيضا حلول أخرى مُجربة من مختلف الثقافات حول العالم، وهي بحسب دائرة المعارف البريطانية:

في السماء: يعد الدفن في السماء شائعا عند البوذيين في التبت، المؤمنين بأهمية إرسال أرواح أحبائهم مباشرة نحو السماء. تُترك الجثث في هذه الطقوس في الخارج، وغالبا ما تقطع إلى قطع صغيرة حتى تتمكن الطيور والحيوانات الأخرى من التهامهما

برج الصمت: في التقاليد الزرادشتية، يُعتقد أن الجثة تدنس كل ما تلمسه – بما في ذلك الأرض والنار – فكان رفع الجثة إلى السماء لتلتهمها النسور هو الخيار الوحيد تاريخيا وذلك بعد استخدام بول الثور لتنظيف الجثة

خرز: في مسألة حرق الجثث، ذهب الكوريون الجنوبيون خطوة أبعد من خلال تحويل رماد المتوفى إلى خرز. وتتميز هذه الخرزات ببعض اللمعان وتأتي في مجموعة من الألوان، من الوردي أو الأسود إلى الفيروزي، وتوضع داخل مزهريات زجاجية تحتل عادة مدخل المنزل. وفي هذا الحل تحديدا نرجوا ألا تتخذ بعض الحكومات خطوة أبعد هي الأخرى، وترى في الخرز مصدرا للدخل القومي

جثة وسيجارة وكرسي: يضع شعب تينغويان في الفلبين جثة المتوفى في أفخم الملابس، ثم يضعون سيجارة مشتعلة في فمه، ويعصبون عينيه قبل وضعه على كرسي أمام المنزل

الرقص مع الموتى: أفضل وصف يمكن إعطاؤه لتقليد الدفن فاماديهانا في مدغشقر هو الرقص مع الموتى حيث يفتحون مدافن موتاهم كل عدة سنوات فيقلبون العظام ويعيدون لفها في ملابس دفن جديدة. في كل مرة يحصل الموتى على رقصة جديدة بالقرب من القبر وتُسمع الموسيقى في كل مكان

الدفن في الماء: احتضنت العديد من الثقافات خاصة في اسكندنافيا الماء في طقوس الدفن، من وضع التوابيت فوق المنحدرات المواجهة للمياه إلى استخدام المياه ذاتها مكانا للدفن حيث يضع بعضهم الجثث في سفن الموت لتطوف بلا وجهة

الموكب: ينطوي تقليد فاراناسي في الهند على السير بالموتى في الشوارع، مع ارتداء الجثث لألوان تسلط الضوء على فضائل المتوفى، على سبيل المثال، الأحمر للنقاء أو الأصفر للعلم والمعرفة قبل حرقهم.

الوضع الأنسب

تبدو كلمة “مات واقفا” ذات صدى مهيب، لكنها بالنسبة لمن عانى طوال حياته من الوقوف في حافلات النقل العام ليست كذلك، وهو في الأغلب عاش في شقة بالدور التاسع بدون مصعد ومن ثم فإنه لن يحبذ السكن مجددا في دور علوي، كما أنه لن يكون سعيدا بطريقة الموكب درءا للفضيحة لأنه لن يناسبه سوى اللون الأبيض فهو لون جيبه حيا وميتا، كما أنه اكتوى واكتفى بنار الأسعار في حياته، والنهاية في جوف شجرة أو نسر لن تفيدهما لأنه يعاني سوء التغذية، ربما أفضل طريقة هي المزج بين طريقتي جثة وسيجارة وكرسي من جانب والرقص مع الموتى من جانب آخر.