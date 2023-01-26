سامر باطر by سامر باطر

أخبار ذات صلة

Posted inآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسأناقة وتألقعالم المسافرفنون وآداب

بعد التأجيل بسبب الأمطار، الموعد الجديد لحفل النجم محمود العسيلي في القرية العالمية

التاريخ الجديد المحدّد لحفل النجم المصري محمود العسيلي بعد تأجيل الحفل بسبب الأمطار أمس
سامر باطر by سامر باطر

  أعلنت القرية العالمية اليوم عن التاريخ الجديد المحدّد لحفل النجم المصري محمود العسيلي، ليكون في يوم الأحد 29 يناير ابتداءً من الساعة 8 مساءً على المسرح الرئيسي في الوجهة، حيث أنه قد تمّ تأجيل الحفل سابقاً نظراً للأحوال الجوية المتقلبة.

يكون حضور الحفل مجاناً لحاملي تذاكر دخول القرية العالمية مع مناطق مخصصة للسيدات والعائلات.

للاطلاع على آخر الأخبار، يرجى متابعة صفحات القرية العالمية على وسائل التواصل الاجتماعي:

انستغرام: @GlobalVillageUAE

تويتر:  @GlobalVillageAE

فيسبوك:  @GlobalVillageAE

سناب شات:  @GlobalVillageME

تيك توك: @ GlobalVillageAE

الموعد الجديد هو يوم الأحد 29 يناير ابتداءً من الساعة 8 مساءً على المسرح الرئيسي

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...