لا يخلو مؤتمر ولا جلسة حوارية أو لقاءات قصيرة يحضرها وزير الطاقة السعودي من اتهام السعودية بأنها سبب الانبعاثات الكربونية.

وعلى الرغم من تكرار هذا السؤال الذي بات على ما يبدو مضحكا للأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي، لتتحول ردود الأمير إلى السخرية من هذا السؤال بأكثر من وجه.

ففي رد وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن أعمال مؤتمر البترول العالمي على سؤال حول تسبب المملكة في الانبعاثات الكربونية، قال : لو اقترحت أن نجري مقارنات في اليومين أو الثلاثة القادمة بيننا وبين الآخرين عن مدى مسؤوليتنا عن الانبعاثات الكربونية؟

وتابع الأمير: لحسن الحظ أننا لسنا في هولندا ولا نملك كل هذا العدد من الأبقار.

وأضاف : إذا أردنا البدء بالتخلص التدريجي أو الخفض التدريجي من الانبعاثات ربما بسبب الرحلة الطويلة والشاقة، إذ إنني وصلت في الساعة السادسة صباحا إلى هنا، هل أستطيع أن أسأل أصدقاءنا في هولندا بالتخلص من الأبقار لأنها تصدر انبعاثات، بل هي من أكبر مصادر الانبعاثات الكربونية؟ مشيرا إلى أن هذا حديث غير منطقي.