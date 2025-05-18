لجنة تحكيم جوائز “اصنع في الإمارات” تعلن الفائزين

سيتم تكريم الفائزين في افتتاح الدورة الرابعة من منصة “اصنع في الإمارات” التي ستعقد في مركز أبوظبي الوطني للمعارض من غداً 19 مايو إلى 22 مايو 2025. وتضم اللجنة نخبة من المسؤولين الحكوميين والخبراء الصناعيين والأكاديميين البارزين، وعلى رأسهم الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، و عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالإضافة إلى شخصيات قيادية من شركات كبرى وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي.

قامت اللجنة بتقييم دقيق لجميع الترشيحات المقدمة من الأفراد والشركات للتنافس على تسع فئات موزعة على خمسة محاور استراتيجية وهي التميز في المحتوى الوطني، ومصنع المستقبل، والممكنات الصناعية والشركاء الإستراتيجيين، والريادة والمواهب، والحرف التراثية الإماراتية (للأفراد والشركات).

تتعاون الوزارة مع جامعة كامبريدج كشريك للتقييم الفني لضمان الشفافية والدقة في اختيار الفائزين. أكد الدكتور سلطان النيادي على الدور المحوري للشباب في القطاعين الصناعي والتكنولوجي، مشيرًا إلى أن الجوائز تهدف إلى الاحتفاء بإنجازاتهم ودعم الرواد الإماراتيين المساهمين في التقدم الصناعي. من جانبه، أوضح عمر السويدي أن جوائز “اصنع في الإمارات” تعكس رؤية الدولة لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي وبناء اقتصاد قائم على الابتكار واستشراف المستقبل.

وأشار إلى أن الإقبال الاستثنائي على الترشيحات يعكس التطور المتسارع الذي يشهده القطاع الصناعي المحلي. تعد جوائز “اصنع في الإمارات” مبادرة وطنية لتكريم المساهمين المتميزين في دفع عجلة التحول الصناعي في الدولة، وتسليط الضوء على النجاحات الوطنية في مجالات التوطين والريادة التكنولوجية والتميز الصناعي وتمكين الشباب، بما يدعم أهداف التنويع الاقتصادي والاستدامة والتنافسية العالمية للإمارات. ستقام الدورة الرابعة من منصة “اصنع في الإمارات” تحت شعار “تسريع الصناعات المتقدمة” بمشاركة أكثر من 700 جهة عارضة وعرض أكثر من 3800 منتج مصنع محليًا، ومن المتوقع حضور أكثر من 30,000 زائر، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز نمو القطاع الصناعي ودعم الشراكات الاستراتيجية وتوسيع فرص التصنيع المحلي.