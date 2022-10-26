نظمت لجنة السياحة في مدينة موسكو جولتين ترويجيتين في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

وتعد هذه الحملة الترويجية السياحية جزءًا من الجهود المستمرة للجنة السياحة في مدينة موسكو للترويج للعاصمة الروسية كوجهة رائدة في مجال السياحة والأعمال في منطقة الخليج وحول العالم.

وتمكنت اللجنة من جذب العديد من الشركات الروسية المحلية من ممثلي الفنادق الكبيرة وشركات إدارة الوجهات ومقدمي الترفيه في موسكو ليلتقوا بأكثر من 50 لاعبًا رئيسيًا من قطاع صناعة السفر والسياحة والضيافة والطيران في أبوظبي.

قدم الحدث المتخصص فرصة استثنائية للمشاركين لعقد اجتماعات فردية وإجراء مفاوضات تجارية ستؤدي قريبًا إلى تعاون مستدام طويل الأمد بين خبراء السفر وشركاء الصناعة في كلتا المدينتين.

تستمر لجنة السياحة في مدينة موسكو ومؤسسات السفر والسياحة في فيها بمخاطبة الجمهور المستهدف في منطقة الخليج وحول العالم عبر الأنشطة الترويجية والعروض والمعارض والحملات الإعلامية لإثارة المزيد من الاهتمام بين المتخصصين في صناعة القطاع في الأسواق الإقليمية وخارجها.

موسكو هي إحدى وجهات أوروبا المذهلة وتعتبر موطناً لتاريخ رائع وهندسة معمارية ملونة وملهمة من الصعب العثور عليها في أي مكان آخر. كما تزخر المدينة بالهندسة المعمارية المميزة والقادمة من عصور مختلفة وفنون وآثار تستحق المشاهدة. بالإضافة إلى كل هذا، تقدم موسكو لزوارها تجارب تسوق مذهلة وقوائم طعام واسعة ومتنوعة تجعل من كل رحلة تجربة سفر لا تُنسى.

لجنة السياحة في موسكو تروّج لزيارة المدينة في السعودية والإمارات https://t.co/kqHvsNAcu0 pic.twitter.com/yBNI0gQpHf — أريبيان بزنس (@AB_Arabic) October 26, 2022