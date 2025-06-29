لبنان 3.0: من اتصال إيلون ماسك إلى إعادة تشغيل وطنية يقودها الذكاء والشفافية والتكنولوجيا

أثار الاتصال المفاجئ من رجل الأعمال العالمي إيلون ماسك برئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون موجة من التفاعل الإقليمي، وحمل رسالة واضحة إلى المستثمرين حول العالم: لبنان عاد إلى خارطة الفرص.

ووفقاً للمصادر الرسمية، أبدى ماسك خلال الاتصال اهتمامه بمزاولة الأعمال في لبنان، في خطوة وصفتها أوساط رسمية بأنها “إشارة دولية متجددة للثقة في القيادة اللبنانية والاتجاه الرقمي الجديد للبلاد.” ويأتي هذا الاتصال في لحظة رمزية، قبيل انطلاق قمة لب تك 2025، المنصة التكنولوجية الأهم في لبنان، وفي خضم إطلاق أجندة إصلاحية ورقمية شاملة من قبل الحكومة الجديدة، والتي باتت تُعرف إعلامياً باسم “لبنان 3.0.”

إعادة تشغيل وطنية

تحت قيادة الرئيس جوزيف عون ورئيس الوزراء نواف سلام، يدخل لبنان مرحلة جديدة يُنظر إليها على أنها أكثر شباباً، وأكثر كفاءة، وأقرب إلى روح العصر. وتُعرف هذه المرحلة باسم “لبنان 3.0″، وهي بمثابة إعادة ضبط شاملة للدولة، تركّز على الحوكمة، والتحول الرقمي، والانفتاح مجدداً على المستثمرين والاغتراب.

وكما أوردت صحيفة The National، فإن هذا التحول يتجسد في بنية حكومية مدمجة وأكثر تخصصاً، تشمل وزارات جديدة مثل وزارة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ما يعكس نية واضحة لإعادة برمجة الدولة نفسها — ببرمجيات أكثر شفافية، وواجهة خدمات أكثر كفاءة، وأمن معلوماتي يعزز الثقة العامة.

لحظة تَشَكُّل في قمة “لب تك 2025”

تجلّى هذا التحول بوضوح في كلمة وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، كمال شحادة، خلال افتتاح قمة “لب تك 2025”. وقدّم شحادة خطاباً اتسم بالوضوح والثقة، داعياً اللبنانيين في الداخل والخارج، وكذلك قادة التكنولوجيا العالميين، إلى اغتنام هذه اللحظة.

“أحياناً، تتحول الاجتماعات إلى لحظات حاسمة. وهذه إحدى تلك اللحظات،” قال شحادة. “لحظة لربط الأفكار بالفعل. لتحويل الرؤية إلى بنية تحتية. ولإثبات أن المستقبل الرقمي للبنان قيد البناء فعلاً.”

شملت القمة جلسات حول الذكاء الاصطناعي في الحوكمة، والتكنولوجيا الصحية، والأمن السيبراني، والمدن الذكية، والتصميم الشامل. وتميّز الحضور بتنوعه، من طلاب ومبتكرين إلى مسؤولين وممثلي الاغتراب — في مشهد يعكس ما تسعى إليه رؤية “لبنان 3.0”.

“العالم يراقب لبنان — لا بشك، بل باهتمام متجدد،” أضاف شحادة، في إشارة إلى اتصال ماسك. “لكن مع هذا الضوء، تأتي المسؤولية. إذا أردنا تحويل هذا الاهتمام إلى أثر حقيقي، فعلينا أن نكون جاهزين — بالبنية، وبالعقلية، وبالأدوات.”

الثقة، والخدمات، والموهبة: دائرة مترابطة

ركّز شحادة في خطابه على ثلاث أولويات مترابطة: الثقة، والخدمات، والموهبة — ليس كمحاور منفصلة، بل كحلقة واحدة متكاملة. تبدأ بالحوكمة الرقمية والأطر القانونية والأخلاقية لبناء الثقة. وتؤدي تلك الثقة إلى تطوير خدمات عامة رقمية، سهلة، وسريعة، وشفافة. لكن العامل الأهم، بحسب الوزير، يبقى الإنسان.

“ليست هذه مسارات متوازية، إنها حلقة واحدة. الثقة تُمكّن الخدمات، والخدمات تُعيد بناء الثقة، والثقة تُبقي العقول النابغة هنا — أو تعيدها من المهجر.”

وجه جديد للقطاع العام

أحد أكثر اللحظات تأثيراً في الكلمة كانت عندما طلب شحادة من أعضاء فريق الوزارة الشبابي، الذين يعملون بشكل تطوعي، الوقوف لتحية الجمهور.

“هؤلاء لا يعملون من أجل التصفيق. بل لأنهم يؤمنون بما نبنيه معاً. وأقول للجميع هنا: تحدثوا معهم. شاركوهم فكرة. إبنوا شيئاً — الآن، لا لاحقاً.”

ثقافة العمل الجديدة هذه — القائمة على الكفاءة والتعاون وروح التطوع — باتت سمة بارزة في “لبنان 3.0″، وتشكل قطيعة مع البيروقراطية المألوفة التي عرفتها الحكومات السابقة.

من الرمز إلى الواقع

مع دخول لبنان هذه المرحلة الجديدة، يبدو أن ما كان يُنظر إليه سابقاً كخطاب طموح بات اليوم يتحوّل إلى بنى تحتية فعلية، وقيادة متجددة، وطموح قابل للقياس. قد يكون اتصال ماسك هو العنوان الكبير، لكن ما سيأتي بعده هو الأهم. نجاح لبنان 3.0 لن يتحقق عبر قمة واحدة أو مكالمة واحدة — بل عبر منظومة قررت أن تنهض، وتتعاون، وتبني ما يستحق أن يُبنى.

إيمان غريب إنغهام- إعلامية لبنانية