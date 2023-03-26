لبنان ينقسم حول اعتماد التوقيت الصيفي

حار اللبنانيون صباح اليوم الأحد مع وجود توقيتين مختلفين، وسط خلاف في البت في موعد الانتقال إلى التوقيت الصيفي بتقديم ساعة واحدة بين بين السلطات السياسية والدينية.

رئيس الوزراء المؤقت نجيب ميقاتي أعلن عن بدء العمل بالتوقيت الصيفي مع نهاية شهر رمضان، مما يسمح للمسلمين بالإفطار يومياً في وقت أبكر. إلا أن السلطات المسيحية قالت إن التوقيت الصيفي سيعتمد يوم الأحد الأخير من شهر مارس الجاري، كما جرت العادة كل عام. وحذت العديد من الشركات حذوها لكن أطرافا لبنانية بدأت عملية شحن طائفي وتراشق إعلامي لاستغلال الازمة، وعبّر ميقاتي في حديث صحافي مساء السبت، عن أسفه “للمنحى الطائفي الذي اتخذته مسألة تأخير التوقيت”، مؤكداً أن “القرار الإداري البحت كان الهدف منه إراحة فئة من المواطنين من دون التسبب في أي ضرر للفئات الأخرى”.

وقال “ليس صحيحاً ما يتم التهويل به على الناس عن مخاطر وأضرار، بدليل أن شركات الاتصالات الخليوية اتخذت الإجراءات المناسبة لتعديل التوقيت، وفق القرار، كما أن شركات الطيران، وفي مقدمتها (طيران الشرق الأوسط) عدلت جداول رحلاتها”.