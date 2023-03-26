سامر باطر by سامر باطر

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Posted inأخبار أريبيان بزنس

لبنان ينقسم حول اعتماد التوقيت الصيفي

سامر باطر by سامر باطر

حار اللبنانيون صباح اليوم الأحد مع وجود توقيتين مختلفين، وسط خلاف في البت في موعد الانتقال إلى التوقيت الصيفي بتقديم ساعة واحدة بين بين السلطات السياسية والدينية.

رئيس الوزراء المؤقت نجيب ميقاتي أعلن عن بدء العمل بالتوقيت الصيفي مع نهاية شهر رمضان، مما يسمح للمسلمين بالإفطار يومياً في وقت أبكر. إلا أن السلطات المسيحية قالت إن التوقيت الصيفي سيعتمد يوم الأحد الأخير من شهر مارس الجاري، كما جرت العادة كل عام. وحذت العديد من الشركات حذوها لكن أطرافا لبنانية بدأت عملية شحن طائفي وتراشق إعلامي لاستغلال الازمة، وعبّر ميقاتي في حديث صحافي مساء السبت، عن أسفه “للمنحى الطائفي الذي اتخذته مسألة تأخير التوقيت”، مؤكداً أن “القرار الإداري البحت كان الهدف منه إراحة فئة من المواطنين من دون التسبب في أي ضرر للفئات الأخرى”.

وقال “ليس صحيحاً ما يتم التهويل به على الناس عن مخاطر وأضرار، بدليل أن شركات الاتصالات الخليوية اتخذت الإجراءات المناسبة لتعديل التوقيت، وفق القرار، كما أن شركات الطيران، وفي مقدمتها (طيران الشرق الأوسط) عدلت جداول رحلاتها”.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...