زعم تقرير السعادة العالمي، أمس الاثنين، أن فنلندا ذات الطقس المثير للاكتئاب، هي الدولة الأكثر سعادة في العالم فيما جاءت أفغانستان وبعدها لبنان ضمن الدول الأقل سعادة في العالم بحسب الإصدار 11 من التقرير، الذي حلت فيه الدنمارك في المرتبة الثانية تلتها ايسلندا وفي المرتبة الرابعة جاءت اسرائيل.

اعتمد تقييم الدول والسعادة فيها على عوامل تؤمن للشخص راحة البال مثل الدخل اللائق والصحة ووجود شخص ما ليعتمد عليه ويتعاطف معه، فضلا عن الحرية في اتخاذ قرارات الحياة الرئيسية إلى جانب الكرم والمعيشة الخالية من الفساد، وكل هذه عناصر قوية تلعب أدوارًا قوية في دعم تقييمات الحياة في كل بلد. استندت بيانات التقرير، إلى عوامل عديدة أخرى منها تأثير أزمة جائحة كورونا على سعادة المواطنين.

تقاس السعادة حسب الأمم المتحدة بدرجة تلبية الحاجات الأساسية للسكان، لذلك فإن هذه النتيجة تختلف كثيرا عن الصورة النمطية الرائجة عن هذا البلد الإسكندينافي الذي يسود عنه أنه بلد ممل وأن سكانه إنطوائيون.