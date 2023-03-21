سامر باطر by سامر باطر

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لبنان ينافس أفغانستان على مرتبة أقل دول العالم سعادة وفنلندا ذات الطقس الكئيب هي الأكثر سعادة!

سامر باطر by سامر باطر

زعم تقرير السعادة العالمي، أمس الاثنين، أن فنلندا ذات الطقس المثير للاكتئاب، هي الدولة الأكثر سعادة في العالم فيما جاءت أفغانستان وبعدها لبنان ضمن الدول الأقل سعادة في العالم بحسب الإصدار 11 من التقرير، الذي حلت فيه الدنمارك في المرتبة الثانية تلتها ايسلندا وفي المرتبة الرابعة جاءت اسرائيل.

اعتمد تقييم الدول والسعادة فيها على عوامل تؤمن للشخص راحة البال مثل الدخل اللائق والصحة ووجود شخص ما ليعتمد عليه ويتعاطف معه، فضلا عن الحرية في اتخاذ قرارات الحياة الرئيسية إلى جانب الكرم والمعيشة الخالية من الفساد، وكل هذه عناصر قوية تلعب أدوارًا قوية في دعم تقييمات الحياة في كل بلد. استندت بيانات التقرير، إلى عوامل عديدة أخرى منها تأثير أزمة جائحة كورونا على سعادة المواطنين.

تقاس السعادة حسب الأمم المتحدة بدرجة تلبية الحاجات الأساسية للسكان، لذلك فإن هذه النتيجة تختلف كثيرا عن الصورة النمطية الرائجة عن هذا البلد الإسكندينافي الذي يسود عنه أنه بلد ممل وأن سكانه إنطوائيون.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...