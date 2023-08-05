ناشد وزير الاقتصاد اللبناني “باسم الشعب اللبناني وليس الحكومة اللبنانية“، حديثاً، دولة الكويت لإعادة بناء إهراءات القمح في لبنان التي تضرر جزء كبير من صوامع قمحها إثر تداعيات انفجار ميناء بيروت المروع قبل ثلاث سنوات.

وقال الوزير أمين سلام في مقابلة تلفزيونية “أنا تواصلت مع وزارة الخارجية وعلمت أن صندوق التنمية الكويتي (الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية) هناك أموال موجودة يمكن بشحطة قلم (ببساطة) اليوم يؤخذ قرار بناء إهراءات لبنان بيروت وطرابلس، تستطيع الكويت أن تدعمنا”.

وأضاف “أؤكد لك إذا لم تساعدنا الكويت الآن ونفذت المبادرة التي أطلقها رحمة الله عليه أمير الكويت السابق وبعدها دولة الكويت حتى اليوم تقول نحن سنعمر. وأنا أرسلت رسالة لسمو الأمير عبر وزارة الخارجية منذ ثلاثة أسابيع أطالب باسم الشعب اللبناني وليس الدولة اللبنانية إعادة بناء إهراءات بلبنان وليس فقط في بيروت، حفاظاً على الأمن الغذائي وأوضحت أني أطلب هذا الشيء من دولة الكويت لشعب لبنان وليس حكومة لبنان لأنه خبز الناس وهذا مخزون احتياطي لا يجوز أن يترك بلد عربي لا يملك مخزون استراتيجي. كلنا أمل وكلنا رجاء أن يصلنا خلال فترة قصيرة جواب من دولة الكويت”.

وأوضح أن لبنان يستخدم من 30 إلى 35 ألف طن من القمح لتحويلها إلى 20 أو 25 ألف طن من الطحين، أي يستهلك شهرياً بين 35 إلى 40 ألف طن قمح.

وأكد أن “ما يستهلكه لبنان خلال سنة من القمح تستهلكه مصر خلال ثلاثة أسابيع وفي حال حصول نقص كبير بلبنان نستطيع أن نأخذ حاجتنا من مخزون مصر الكبير، ولكن هذا الأمر لن يخرجنا من دائرة الخطر، لناحية أن يكون هناك تأخير بتسليم القمح ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار”.

وأضاف أن لبنان وضع خطة لتوزيع المخزون الاستراتيجي الغذائي وغيره في عدة مناطق جغرافية، وذلك بإعادة بناء صوامع في مرفأ بيروت على مساحة 22 ألف متر، وبناء صوامع جديدة في مرفأ طرابلس على مساحة 35 ألف متر.

انهيار الجزء الشمالي من إهراءات القمح

انهارت صوامع الجزء الشمالي من إهراءات القمح في مرفأ بيروت، في أغسطس/آب 2022، بعد ارتفاع نسبة ميلانها بشكل كبير ووصولها إلى 15 درجة.

وانهار الجزء الشمالي من الإهراءات بأكمله عقب انهيارين سابقين في يوليو/تموز وأغسطس/آب 2022 بالتزامن مع الذكرى الثانية لانفجار مرفأ بيروت المروع.

وتداول نشطاء ومنافذ إخبارية في وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لانهيار الجزء الشمالي من إهراءات القمح بمرفأ بيروت التي تعتبر رمزاً على واحد من أقوى الانفجارات غير النووية في العالم، حيث أظهرت تلك المقاطع دخاناً كثيفاً يحيط بالمرفأ جراء الانهيار.

ولا يزال الجزء الجنوبي ثابتاً لحد الآن وهو غير مهدد بالسقوط بحسب الخبراء.

واتخذت الحكومة اللبنانية في أبريل/نيسان 2022 قراراً بهدم الإهراءات خشية على السلامة العامة، لكنها علقت تطبيقه بعد اعتراضات قدمتها مجموعات مدنية ولجنة أهالي ضحايا انفجار المرفأ التي تطالب بتحويلها إلى معلم شاهد على الانفجار.

وكانت السلطات اللبنانية حذرت من سقوط الجزء الشمالي بالكامل خلال فترة سابقة بعد اندلاع حريق فيه، جراء تخمر مخزون الحبوب مع ارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة، وفقاً للسلطات وخبراء.

وامتصت الإهراءات، البالغ ارتفاعها 48 متراً وكانت تتسع لـ 120 ألف طن من الحبوب، القسم الأكبر من عصف الانفجار المدمر لتحمي بذلك الشطر الغربي من العاصمة من دمار مماثل لما لحق بشطرها الشرقي، وفق خبراء.

وتحتوي بعض الصوامع على قرابة ثلاثة آلاف طن من القمح والحبوب، تعذر تفريغها جراء خطورة العمل قربها، خشية من أن يسرع ذلك “تحريك بنية الصوامع المتصدعة أصلا وانهيار أجزاء كبيرة منها”، وفق السلطات.

وينظر لبنانيون إلى الإهراءات على أنها رمز لانفجار مرفأ بيروت، الذي تسبب بمقتل أكثر من مئتي شخص وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح.

وأحيا لبنان أمس الجمعة (4 أغسطس/آب 2023) الذكرى الثالثة لانفجار مرفأ بيروت الذي أودى بحياة 220 شخصاً على الأقل وأصاب الآلاف ودمر مساحات شاسعة من عاصمة لبنان الدولة العربية التي تعيش أزمة اقتصادية حادة منذ 2019.