لبنان الغني بالأنهار والينابيع يعاني أزمة مياه

أعلنت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان في بيانٍ أنها ستضطر إلى اعتماد نظام تقنين قاسٍ يخشى أن يبلغ مرحلة الانقطاع التام للمياه في المناطق التي تتغذى من محطات الضخّ الرئيسية العاملة على المولّدات، وذلك نتيجة عدم توفّر التمويل الكافي بالعملة الصعبة أي بالدولار الأميركي النقدي لتسديد ثمن مادة المازوت.

يأتي ذلك، تعقيباً على البيان الصادر عن مؤسسة كهرباء لبنان بتاريخ 14 آب/أغسطس الجاري، بشأن تسديد فواتير استهلاك الكهرباء نقداً أو بواسطة حساب جديد “فريش” بطلب من البنك المركزي، وليس بموجب حوالات مصرفية، كما جرت العادة، وذلك تحت طائلة قطع التيار عن المتخلفين.

وأوضحت مؤسسة المياه أنه تطبيقاً لقرار مؤسسة الكهرباء وبموجب تشدد المنشآت النفطية في تسديد ثمن مادة المازوت نقداً أو بواسطة حساب جديد “فريش”، وعدم قبول فواتير بإحالات بالعملة الوطنية كالسابق، لم تعد قادرة على تأمين مادة المازوت لتشغيل محطات ضخ المياه العاملة على المولدات، وذلك لسبب معلوم وهو عدم امتلاك المؤسسة عملة صعبة.

في السياق، قال المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، جان جبران، لـ”العربي الجديد”، إننا نطلق صرخة اليوم ليتحرّك المسؤولون بهدف إيجاد حلّ لهذه المشكلة وتأمين العملة الصعبة، وإلا ستنقطع غالبية المناطق الأسبوع المقبل من المياه، وتصل النسبة إلى 80 في المائة، مشيراً، إلى أن الجباية بالدولار مسألة باتت مطروحة لحلّ الأزمة.