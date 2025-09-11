لبنان يطلق أول وزارة للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي: خطوة نحو اقتصاد المعرفة

إيمان غريّب-خاص لأريبيان بزنس:في قرار جريء، وُصف بأنه نقطة تحوّل في مسار تحديث القطاع العام، أقرّ مجلس الوزراء اللبناني مشروع قانون إنشاء أول وزارة للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي (MITAI) تمهيدا لإقراره في مجلس النواب. وتعدّ الوزارة الجديدة أول وزارة تنشأ في لبنان منذ وزارة المهجرين عام 1993، وتشكل خطوة إنشائها إشارة استراتيجية واضحة تعبر عن الإرادة والالتزام الوطني بالحوكمة الرقمية والتقدم التكنولوجي. وقال د. كمال شحادة، وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي: “هذا القرار ليس مجرد تعديل إداري، بل خطوة استراتيجية تعبّر عن إرادة سياسية واضحة للاستثمار في مستقبل لبنان، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والتكنولوجيا والتحول الرقمي”.

من هو د. كمال شحادة وزير شؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي؟

د. شحادة خبير اقتصادي ومختص في السياسات العامة، حاصل على دكتوراه في الاقتصاد السياسي من جامعة “كولومبيا”، ودرجة جامعية من “هارفرد”. شغل سابقا منصب الرئيس المؤسس والمدير التنفيذي لـ “الهيئة المنظمة للاتصالات” في لبنان، كما تولى مناصب تنفيذية عليا في شركات اتصالات كبرى في الشرق الأوسط، حيث قاد مبادرات التحول الرقمي وتحديث التشريعات. ومن موقعه الحالي، سيقود رحلة التحول الرقمي اللبناني على مستويي القطاعين العام والخاص. وقد تم إدراج أهداف الوزارة الجديدة بشكل واضح في البيان الحكومي، وحظيت بمباركة رئيس الجمهورية، وباتت ركيزة أساسية في الأجندة الوطنية الشاملة.

ستتولى وزارة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي مسؤولية صياغة الاستراتيجية الرقمية الوطنية، وتسريع انتقال لبنان نحو اقتصاد قائم على المعرفة. وتشمل مهامها إنشاء أطر للحوكمة الذكية وسياسات رقمية شاملة، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص ورعاية الابتكار. كما ستشرف الوزارة على تطوير منصة رقمية وطنية موحدة للخدمات العامة، وتعزيز تدابير الأمن السيبراني، وحماية البيانات الشخصية، وتحفيز الاقتصاد الرقمي من خلال التدريب على المهارات، وخلق فرص العمل، فضلا عن جذب الاستثمارات الاستراتيجية. كما تستهدف الوزارة تعزيز جهوزية لبنان الرقمية لكي يتمكن من احتلال مراكز إقليمية وعالمية في مجالي التكنولوجيا والابتكار الرقمي، وتعزيز مناخ الاستثمار لكي يجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ويُبرز طاقات اللبنانيين الإبداعية في شتى المجالات.

وأضاف د. شحادة: “لبنان، بما يملكه من عقول وطاقات إبداعية استثنائية داخل الوطن وفي الاغتراب، يستحق موقعا رياديا عالميا في مجال الابتكارات الرقمية والتكنولوجيا الحديثة. وتحويل هذه الوزارة إلى كيان حكومي مستقل، يشكل بداية هذه الرحلة، وصولا إلى تحقيق الأهداف الوطنية المنشودة”.

وبعد الإعلان عن إقرار مجلس الوزراء لمشروع قانون إنشاء الوزارة الجديدة، تحدثت مع الوزير شحادة حول مستقبل لبنان الرقمي، تحدياته، والفرص المتاحة أمام اللبنانيين في الداخل وبلاد الاغتراب.

ما هي الأولويات المباشرة للوزارة الجديدة؟

“أولويتنا الأولى هي بناء مؤسسات قادرة على دفع لبنان إلى العصر الرقمي. وهذا يعني:

استكمال بناء الهياكل القانونية والمالية الداعمة لعملية التحول الرقمي. تقديم الخدمات الحكومية بشكل رقمي يحفظ كرامة الانسان، وبشكل شفاف وبأعلى كفاءة ممكنة. خلق بيئة تمكّن المواهب اللبنانية، خصوصا الموجودة في بلاد الاغتراب من الاستثمار في لبنان والعودة إليه لتحقيق الازدهار”.

وشدد د. شحادة على أن التحول بدأ بالفعل، وقال: “لقد تم إطلاق عدد من المشاريع مع الوزارات، بما في ذلك رقمنة السجلات الصحية وتبسيط خدمات السجل المدني. كما نتعاون مع البلديات في مختلف أنحاء لبنان لضمان شمولية التحول الرقمي”.

ما هي أبرز التحديات التي تواجهكم وتواجه فريق عملكم؟

“السرعة” قال د. شحادة، وأضاف: “لدينا الإرادة، الكفاءات، وخارطة الطريق. لكن يجب أن نحقق قفزات بعيدة، لا أن نخطو خطوات بطيئة. حتى قبل إقرار قانون انشاء الوزارة بدأنا بوضع الأسس، وشملت استكمال القوانين الرقمية الأساسية، تفعيل الشراكات العالمية وبناء الزخم. لبنان أضاع وقتا، ونحن ننوي التعويض عن ذلك، بسرعة وبفعالية”.

في ظل التقدّم الرقمي الإقليمي، كيف يخطط لبنان للتعاون مع الدول الأكثر تطورا في المنطقة؟

“المنطقة تقدم نماذج قيّمة، وقادتها لم يبخلوا في دعم مسارنا. لدينا شركاء حكوميون أقوياء وأمثلة ناجحة في مجالات التحول الرقمي سواءا على مستوى التعاملات الحكومية G2G أو تلك المتعلقة بالعلاقة بين الحكومة والمواطنين G2C. نحن لا نبدأ من الصفر، ولا نعيد اختراع العجلة، فالعالم مليء بالنماذج الناجحة، ونحن منفتحون عليها. وزارتنا ستعمل كمنسّق يجمع بين المؤسسات العامة وخبرات القطاع الخاص وأفضل الممارسات العالمية”.

وأضاف: “لكن لبنان ليس مقدّر له أن يتبع خطوات الآخرين فقط، هدفنا أن نتعاون وأن نقود من خلال الابتكار. أكبر ثروة لدينا هي شعبنا، وقدراته الاستثنائية في التواصل مع الآخرين، والمستويات العلمية التي يتمتع بها، وصموده، وإبداعه، ورقيّه، وابتكاره، ونظرته الإنسانية إلى التكنولوجيا. هذه من بين أبرز ميزات لبنان على الساحة العالمية”.

لقد أنشأ لبنان وزارات من قبل، لكن الوزارة الجديدة تمثل فرصة لتحقيق أعلى مستويات الحوكمة في العصر الرقمي. ولن يُقاس نجاحها بعدد القوانين والأنظمة التي ستساعد على إطلاقها، أو القوانين التي أُقرت، بل بمدى قدرة المواطن على تسجيل أولاده في المدرسة عبر الإنترنت والحصول على خدمات صحية رقمية، أو تأسيس شركة دون الغرق في الروتين الورقي. وإذا تحقق تصور د. كمال شحادة، يمكن للبنان أن يقفز من حالة الجمود إلى الريادة، ليس بالضرورة عبر تقليد الآخرين، بل عبر صياغة جريئة لمستقبله الرقمي الخاص.

إيمان غريّب