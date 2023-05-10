لبنان يسمح للمخالفين للإقامة من السوريين والفلسطينيين بتسوية أوضاعهم

أعلنت المديرية العامة للأمن العام منح مهلة لغاية منتصف الشهر القادم ويمكن بموجبها أن تتم تسوية أوضاع المخالفين، ويشير البيان أنه «أصبح بإمكان الرعايا السوريين والفلسطينين اللاجئين في سوريا المخالفين لنظام الإقامة في لبنان تسوية أوضاعهم في الدوائر والمراكز الحدودية والمغادرة دون صدور بلاغات منع دخول بحقهم – في حال عودتهم – شرط قيامهم بدفع كامل الرسوم المتوجبة عليهم».

لفتت، في بيانٍ، إلى أنّه «لا يستفيد من موضوع البند أعلاه السوريون المسجّلون كنازحين وحاملو الإقامات بصفة نازح»، مشيرةً إلى أنّه «يُعمل بهذا القرار لغاية 15/6/2023 ضمناً».