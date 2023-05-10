سامر باطر by سامر باطر

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لبنان يسمح للمخالفين للإقامة من السوريين والفلسطينيين بتسوية أوضاعهم

سامر باطر by سامر باطر
المدير العام للأمن العام بالإنابة العميد الياس البيسري في مكتبه مع السفيرة الأمريكية
المدير العام للأمن العام بالإنابة العميد الياس البيسري في مكتبه مع السفيرة الأمريكية

أعلنت المديرية العامة للأمن العام منح مهلة لغاية منتصف الشهر القادم ويمكن بموجبها أن تتم تسوية أوضاع المخالفين، ويشير البيان أنه «أصبح بإمكان الرعايا السوريين والفلسطينين اللاجئين في سوريا المخالفين لنظام الإقامة في لبنان تسوية أوضاعهم في الدوائر والمراكز الحدودية والمغادرة دون صدور بلاغات منع دخول بحقهم – في حال عودتهم – شرط قيامهم بدفع كامل الرسوم المتوجبة عليهم».

لفتت، في بيانٍ، إلى أنّه «لا يستفيد من موضوع البند أعلاه السوريون المسجّلون كنازحين وحاملو الإقامات بصفة نازح»، مشيرةً إلى أنّه «يُعمل بهذا القرار لغاية 15/6/2023 ضمناً».

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...