لبنان يستعد لترخيص الإنترنت الفضائية عبر شركة ستارلينك بـ “هبة” من منظمة أمريكية

سيبت مجلس الوزراء اللبناني، الذي كان مقررا أن ينعقد اليوم، بطلب من وزارة الإتصالات للموافقة على تقديم خدمة الإنترنت بشكل مؤقت عبر شبكة الاقمار الإصطناعية STARLINK، من خلال منظمة أمريكية اسمها بي فاونديشن P FOUNDATION ومقرها واشنطن وستؤمن 50 جهازا للخدمة ولا تتوفر معلومات عن خلفية هذه المنظمة الأمريكية سوى مبادراتها في لبنان فقط.

يأتي ذلك بعد أن اقترحت وزارة الاتصالات على مجلس الوزراء، السماح بالإنترنت الفضائية عبر أجهزة «ستارلينك» للاتصالات ليتاح للبنانيين الاتصال بالإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية. وتعتمد الخدمة على تركيب طبق هوائي يتم وصله بجهاز التوجيه والمودم الخاصين بالمشترك.

وأُعدت هذه الخدمة لربط المناطق النائية والسفن والمراكب البحرية. تتميز ستارلنك بوفرة من 5000 قمر اصطناعي نشط، ويتصل الطبق بقمر اصطناعي خلال مروره فوق المنطقة لمدة 4 دقائق لينتقل الاتصال تلقائيا بالقمر الاصطناعي الذي يليه مع دوران تلك الأقمار حول الارض على ارتفاع يتراوح بين 150 و2000 كم فوق سطح الأرض.

كيف تعمل ستارلينك؟

لدى ستارلينك حاليا أكثر من 5000 قمر اصطناعي صغير حول الكر الارضية.

حاليا أكثر من 5000 قمر اصطناعي صغير حول الكر الارضية. للتمكّن من الاتصال بهذه الأقمار الاصطناعية يتعين وجود محطات استقبال أرضية توزّع كل منها الخدمة للمستخدمين بواسطة أجهزة توجيه راوتر.