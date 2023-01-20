لبنان يحرم من حق التصويت في الأمم المتحدة لتخلفه عن دفع 1.85 مليون دولار

دفع لبنان ثمن تخلفه عن دفع مستحقات مالية تراكمت عليه عن السنتين الماضيتين لميزانية تشغيل الأمم المتحدة، بحرمانه من التصويت في جلسات الجمعية العامة، بحسب بيان للبرتغالي أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للمنظمة الدولية.

وقال غوتيريش في بيانه، إن 4 دول أخرى خسرت حقوق التصويت للتخلف عن دفع المستحقات، هي بالإضافة إلى لبنان الذي توجب عليه دفع مليون و835 ألفاً و303 دولارات، دومينيكا البالغة متأخراتها 20,580 دولاراً، كما والغابون المتأخرة عن تسديد 61,686 دولاراً، وغينيا الاستوائية، والمتأخر عليها هو 61,686 دولاراً.

علماً أن فنزويلا تتراكم عليها متأخرات تقدر بـ 76,244.991 دولاراً، وجنوب السودان تبلغ 196.130 دولاراً وكلاهما محروم من التصويت أيضاً.

وتنص المادة 19 من ميثاق الأمم المتحدة، على أن الأعضاء الذين تساوي متأخراتهم مبالغ مساهماتهم عن العامين السابقين الكاملين، أو تزيد عن ذلك، يفقدون حقوقهم بالتصويت. لكنها تمنح الجمعية العامة سلطة تقرير “أن عدم الدفع يرجع إلى ظروف خارجة عن إرادة العضو” وفي هذه الحالة يمكن لأي بلد أن يستمر بالتصويت إذا أعلن عن ذلك.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية إنّه “عطفًا على الخبر الّذي تناقلته وسائل الإعلام عن تعليق حقّ لبنان بالتّصويت في أجهزة الأمم المتحدة، نتيجةً لعدم تسديد المساهمات المترتّبة ضمن ميزانيّة المنظّمة الدّوليّة، يهّم وزارة الخارجية والمغتربين التّوضيح بأنّ سائر المراحل الخاصّة لتسديد المبلغ المطلوب قد أُنجزت”.

ولفتت في بيان، إلى أنّ “بعد الاتّصالات الّتي تمّ إجراؤها مع كلّ من رئيس مجلس الوزراء ووزير الماليّة، تبيّن أنّ عمليّة الدّفع النّهائيّة ستتمّ مباشرةً، بما يحفظ حقوق لبنان في الأمم المتحدة”.