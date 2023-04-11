لبنان ومصر ضمن قائمة أكثر الدول معاناة من التضخم

كشف تقرير صادر عن البنك الدولي أن لبنان يتصدر قائمة الدول العشر التي تعاني من تضخم أسعار الغذاء.

وبحسب التقرير الذي جاء بعنوان “تزايد إنعدام الأمن الغذائي في العالم”، فقد بلغت نسبة التضخم السنوية في لبنان الـ 139% في أسعار الغذاء (من تشرين الثاني/نوفمبر 2022 ولغاية شباط/فبراير 2023) متجاوزاً زيمبابوي التي جاءت في المرتبة الثانية بمعدل تضخم سنوي بلغ الـ 138%.

وأشار التقرير الى ان لبنان من الدول القليلة حول العالم التي ارتفع فيها معدل تضخم أسعار الغذاء بوتيرة شهرية وبنسب تزيد عن 30% في الفترة الممتدة من آذار/مارس 2022 ولغاية شباط/فبراير 2023.

ولفت إلى أنّه خلال الفترة الممتدّة بين شهر أيلول/سبتمبر وشهر كانون الأوّل/ديسمبر 2022 حوالى 37% من إجمالي السكّان اللبنانيّين يعانون من إنعدام في أمنهم الغذائي (حوالى 1.29 مليون فرد).

ووفقاً لبرنامج الاغذية العالمي فان 46% من الأسر اللبنانية تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

وفي ما يلي ترتيب الدول العشر الأكثر تضخماً:

لبنان: 139% زيمبابوي: 138% الأرجنتين: 103% إيران: 73% تركيا: 69% مصر: 62% رواندا: 60% غانا: 59% سورينام: 58% سريلانكا: 54%

ويعيش لبنان منذ 2019 وضعاً اقتصادياً ضاغطا مع انهيار الليرة مقابل الدولار الأميركي الذي يبلغ حالياً حوالي 98 ألف ليرة، بعدما كان 1500 ليرة في تشرين الأول/أكتوبر 2019.

ويتخبط البلد بالكثير من المشكلات إذ يعيش فراغا رئاسياً منذ أيلول/سبتمبر 2022 مع شغور منصب رئاسة الجمهورية بعد انتهاء فترة الرئيس السابق ميشال عون، وعجز مجلس النواب انتخاب رئيس جديد بسبب غياب التوافق.