لبنان: كم مرة فشل البرلمان في انتخاب رئيس للجمهورية مؤخرا؟ 3، 5 أم 7 مرات؟

للمرة السابعة على التوالي يفشل البرلمان اللبناني منذ نهاية سبتمبر/أيلول تقريبا في انتخاب رئيس للجمهورية، خلفا للرئيس المنتهية ولايته “ميشال عون” والذي غادر منصبه مطلع الشهر الحالي، وكانت نتائج التصويت كالتالي:

50 ورقة بيضاء

42 صوتا للنائب ميشال معوض المدعوم من القوات اللبنانية بزعامة سمير جعجع

8 أصوات لبنان الجديد

6 أصوات لعصام خليفة

صوتان لزياد بارود

صوت واحد لبدري ضاهر

ورقة واحدة ملغاة.

لماذا فشل البرلمان اللبناني في انتخاب رئيس للجمهورية؟

الانقسام السياسي

معارضة حزب الله لانتخاب ميشال معوض

نظام المحاصصة الذي يعطل التوافق واتخاذ القرارات مثل تشكيل الحكومة أو انتخاب رئيس.

لا يملك أي فريق سياسي أكثرية برلمانية تخوّله فرض مرشحه.

ما الذي يحتاجه المرشح للفوز بمنصب الرئيس؟

يحتاج المرشح للفوز بأصوات أغلبية النواب، وتختلف النسبة من دورة لأخرى، حيث:

يحتاج المرشح في الدورة الأولى من التصويت إلى غالبية الثلثين أي 86 صوتا للفوز من 128 هو عدد أعضاء البرلمان.

يحتاج في الدوررة الثانية إلى 65 صوتا.

يذكر أن الفراغ الرئاسي في لبنان يأتي في ظل وجود حكومة مؤقتة، يقودها نجيب ميقاتي الذي وضع روشتة للخروج من المأزق الحالي، تتمثل في:

انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن وتشكيل حكومة جديدة.

الإسراع في عجلة الإصلاحات المنشودة وإبرام اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي والحصول على المساعدات الدولية الموعودة.

الاستفادة من الأسباب العميقة التي أدت إلى الانهيار.

إعادة الحوكمة وانتظام العمل الديمقراطي السليم.

محاربة الفساد السياسي والإداري عبر تطبيق الدستور.

تفعيل مؤسسات الدولة وحمايتها من النفوذ السياسي.

كان رئيس البرلمان نبيه بري قد حدد مطلع الشهر المقبل موعدا لجلسة جديدة للتصويت على انتخاب رئيس للجمهورية.