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Posted inأخبار أريبيان بزنسسوق العملات

لبنان، سقوط حر للعملة مع تجاوز الدولار 140 ألف ليرة

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واصلت الليرة اللبنانية لليوم الثاني على التوالي، الثلاثاء، انهيارها القياسي أمام الدولار في السوق الموازية، حيث تخطى سعر صرف الدولار 141 ألف ليرة.

وتراوح سعر صرف الدولار في السوق الموازية، الثلاثاء، ما بين 141000 و141500 ليرة لبنانية.

ويرزح لبنان تحت وطأة أزمة اقتصادية خانقة منذ مطلع 2019. وفي فبراير/ شباط، اعتمد لبنان سعر صرف رسمي جديد للدولار عند 15000 ليرة بدلاً من 1507 ليرات.

ومع ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، تشهد أسعار المواد الغذائية والمحروقات ارتفاعات قياسية، حيث تخطى سعر صفيحة البنزين في لبنان 2334000 ليرة لبنانية.

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