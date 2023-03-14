لبنان، إنهيار تاريخي مع تجاوز الدولار 100 ألف ليرة

سجلت الليرة اللبنانية اليوم انهياراً دراماتيكياً جديداً وغير مسبوق، إذ بلغ سعر صرف الدولار في السوق السوداء للمرّة الأولى 100 ألف ليرة، وهي أكبر ورقة نقدية موجودة في السوق.

ويترافق ارتفاع سعر الدولار الهستيري مع معاودة المصارف تنفيذ الإضراب المفتوح بدءاً من صباح اليوم، وترقّب استجواب حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، غداً الأربعاء من قبل وفد قضائي أوروبي عبر قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، وذلك في الاتهامِ الموجّه ضدّه بجرائم الاختلاس وتبييض الأموال والتزوير واستعمال المزوّر والإثراء غير المشروع.

وعلى الأثر، ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 58 ألف ليرة والبنزين 98 اوكتان 59 ألف ليرة والمازوت 54 ألف ليرة وقارورة الغاز 31 ألف ليرة.

وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:

البنزين 95 اوكتان مليون و771 ألف ليرة

البنزين 98 اوكتان مليون و813 ألف ليرة

المازوت مليون و680 ألف ليرة

الغاز مليون و193 ألف ليرة.

وقطع عدد من سائقي الشاحنات والباصات بحافلاتهم الطريق عند الواجهة البحرية في مدينة صيدا في جنوب لبنان، وذلك احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات والارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار .

وقد ادى قطع الطريق إلى زحمة سير خانقة لاسيما للسيارات المتجهة من الجنوب إلى صيدا .

ومنذ صيف العام 2019، يشهد لبنان انهياراً اقتصادياً خسرت خلاله الليرة قرابة 95% من قيمتها أمام الدولار، فيما بدأ منذ مطلع الشهر الحالي اعتماد سعر صرف رسمي جديد يبلغ 15 ألفاً مقابل الدولار مقارنة مع 1507 ليرات سابقاً. ويتزامن ذلك مع أزمة سيولة حادة وتوقّف المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار.