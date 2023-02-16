تتوالى مؤشرات على تصعيد اقتصادي وسياسي كبيرين في لبنان وسمع سكان طرابس أمس أصوات إطلاق رشاشات في حي الزاهرية احتجاجا على انفلات سعر الدولار وانهيار متسارع لسعر العملة اللبنانية أمام عجز مصرف لبنان عن التدخل لوقف ما يجري مع سعر الصرف.

وذكرت صحيفة “الشرق الأوسط” أن التحذيرات المصرفية في لبنان تحذر “من “خطورة” الاتهامات القضائية الداخلية لها بـ”تبييض الأموال”، وتداعيات ذلك على المعاملات المصرفية، بموازاة دعوى جديدة طالت، للمرة الأولى، مصرفاً عربياً عاملاً في لبنان، هو “بنك الكويت الوطني”، حسب ما أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” الرسمية.

إطلاق نار في طرابلس احتجاجاً على ارتفاع الدولار وتردّي الأوضاع الاقتصادية#دايلي_بيروت#DailyBeirut pic.twitter.com/cGajkPZQHQ — Daily Beirut (@DailyBeirut) February 15, 2023

وتناقلت تقارير محلية أن مصرف لبنان فقد السيطرة على السوق واصبح عاجزا عن ضبط أسعار الصرف بانتظار حدوث تحرك سياسي كبير مثل التعجيل في انتخاب رئيس للجمهورية وفقا لمواصفات جهات غربية تمارس ضغوطا لصالح أحد المرشحين. ويتزامن ذلك مع خطوات أمريكية تبدو فيها واشنطن على وشك فرض عقوبات على حاكم لبنان رياض سلامة بتهمة تسهيل عمليات مالية مشبوهة مع شركة CTEX للصيرفة التي يرأس مجلس إدارتها الاقتصادي حسن مقلد بتهمة تسهيلها عمليات مالية لمصلحة وحمل بيان العقوبات إشارات عديدة لمصرف لبنان في أكثر من موضع مع حاكم المصرف.

وأشارت الوكالة الوطنية للإعلام أن إضراب المصارف الذي بدأ منذ مطلع الأسبوع الماضي سيتواصل، واحتفظت البنوك بهامش صغير من العمل لتزويد ماكينات الصراف الآلي بالأوراق النقدية، إضافة إلى عمليات أخرى. لكن هذا الأمر سيخضع لمستجد طارئ. وقالت المصادر المصرفية إنه بعد وصول معلومات عن تحركات باسم جمعيات المودعين أمام بعض المصارف اليوم الخميس، “اتخذت بعض المصارف قراراً خاصاً بمعزل عن الجمعية، هو قرار وقائي بتقليص الدوام في بعض الفروع المصرفية اليوم، بناء على التقييم الأمني، وتقضي بوقف أعمال الموظفين داخلياً، ومن ضمنها معاملات التحويل لأغراض تجارية واستيراد وتصدير، إضافة إلى التوقف عن تزويد ماكينات الصراف الآلي بالعملة الورقية اليوم الخميس”.

وكان تقرير بنك عودة اللبناني تقريره الاقتصادي الفصلي للربع الرابع من عام 2022 الماضي تحت عنوان “اقتصاد لبنان على مفترق طرق بين النهوض أو التهاوي”، قد أشار إلى أن تدهور سعر الصرف كان له تداعيات تضخمية لافتة، ما زاد من نسبة الأسر التي ترزح تحت خط الفقر إلى حوالي 74% اليوم مقابل متوسط عالمي بنحو 28% (36% يعيشون تحت خط الفقر المدقع في لبنان مقابل متوسط عالمي نسبته 9%). وقد وصل التضخم التراكمي إلى 1500% منذ تشرين الأول 2019. ففي حين شهد العالم ارتفاعاً لافتاً في التضخم خلال العام الماضي نتيجة تحرير فائض الوفورات المتراكمة خلال جائحة كورونا والذي عزّز الانفاق الخاص تلازماً مع تداعيات الحرب الروسية-الأوكرانية، سجّل لبنان أداءً أكثر حدّة بكثير من المستوى العالمي بحيث فاق معدّل التضخم في لبنان الـ100% في العام 2022. على نحو مقارن، بلغ التضخم العالمي 8.8% في العام 2022، وفق تقديرات صندوق النقد الدولي في تقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي.

لبنان والنظرة المستقبلية

واعتبر التقرير انه في حال تحقّق السيناريو السياسي–الاقتصادي الإيجابي، تبدأ الضغوط الاقتصادية والاجتماعية بالانحسار ويبدأ البلد بالنهوض من كبوته القاتمة ليسجّل نمواً حقيقياً في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5%، تضخماً أقل من 30% في ظل استقرار نسبي في سعر الصرف.

وأضاف أن هذا السيناريو الإيجابي يتمحور حول انتخاب رئيس جديد للجمهورية في أسرع وقت وتشكيل حكومة فعالة وذات مصداقية، يتبعها اتفاق شامل مع صندوق النقد الدولي على أساس الاتفاق المعقود على مستوى الموظفين في شهر نيسان/ابريل الماضي، وذلك بعد تأمين الشروط المسبقة لموافقة مجلس إدارة الصندوق. ويتعزز مثل هذا السيناريو في المدى المتوسط والبعيد مع بداية التنقيب عن الغاز (بعد ان انجز اتفاق الترسيم) والذي يحسّن الوضعية الخارجية في لبنان، وعجز المالية العامة والآفاق الاقتصادية بشكل عام.