هل تحتمل الشركات خيارات لباس الجيل زد؟ خلخلة من البنوك وحتى الكونغرس الأمريكي

تواجه الشركات ضغوطا متزايدة للتسامح مع خيارات اللباس التي يفضلها الشباب اليوم، ورغم أن تخلي موظفي البنوك اللبنانية عن ربطة العنق مؤخرا له أسباب أخرى، إلا أن التغيير في قواعد اللباس شمل الكونغرس الأمريكي كما هو الحال مع أعضاء كثر في الكونغرس والسيناتور جون فترمان وغيره على سبيل المثال، إلا أن الشركات في دول عديدة بدأت تنظر في قواعد اللباس لديها وما يرتديه فعلا معظم موظفيها من جيل الشباب المعروف بجيل زد و التي تبدو غريبة لكن يجري الترويج لها عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل بنطال البيجاما.

وتشن حملات عبر تقارير صحفية عدائية ضد هذا الجيل بلسان مجلات ومواقع عالمية تنتقد بوتيرة عالية أذواق هذا الجيل الشاب دون النظر إلى ما يجري فعلا.

وتقول سوزان سكافيدي، المديرة الأكاديمية لمعهد قانون الموضة في جامعة كاليفورنيا إن الموظفين في الولايات المتحدة استبدلوا ربطات العنق والتنانير الضيقة بخيارات أكثر راحة ، وذلك بفضل العمل عن بعد والوباء. وحتى الأماكن المعروفة بقواعد اللباس الصارمة، مثل مجلس الشيوخ الأمريكي، شهدت تراخيا في قواعد اللباس في السنوات الأخيرة، وقد يضطر أصحاب العمل إلى قبول ذلك، وفقًا لموقع الموضة Glossy، وتضيف سكافيدي “إن قواعد اللباس الحديثة، سواء كانت منشورة أو مفهومة ضمنيًا، تحتاج إلى أن تأخذ في الاعتبار الاستقلالية الجديدة للموظفين، والفهم المتغير للشمولية والتضمين والتطورات القانونية، ومتطلبات العمل نفسه،”

أسباب محتملة

لايطال معظم الشباب كلفة شراء ملابس جديدة (عليهم أحيانا شراء ملابس مستعملة بدلاً من ذلك)، وليس لديهم أي أموال إضافية لإنفاقها خلال الشهر التالي فهم يدفعون الإيجار وأقساط السيارات وفواتير بطاقات الائتمان. وساهمت جائحة كورونا المستجد باعتياد خيارات اللباس المريح، تخيل الشعور المزعج لدى ارتداء ربطة عنق مع قناع الوجه خلال الجائحة!

ويبدو أن التسامح وسعة الصدر هي أفضل السبل التي تؤمن القدرة للشركات على احتضان هذا الجيل وكي تُلبي التوقعات العالية للجيل “زد” من خلال توفير بيئة متسامحة مع تقنيات ذكية توفر أقصى درجات الأمان والأداء العالي وسهولة الاستخدام. أي شيء أقل من ذلك لن ينجح في استقطاب اهتمام هذا الجيل.

وفقا لتقرير صحيفة نيويورك تايمز، فإن الجيل Z في الصين يفضل الراحة على الأزياء الراقية. أصبح ارتداء ملابس النوم في العمل الآن بمثابة بيان أزياء بين المهنيين الشباب في جميع أنحاء البلاد. الاتجاه السائد في الصين أصبح يقضي بالتخلص من الملابس الرسمية، لصالح السراويل الرياضية، وحتى ملابس النوم، وغيرها من الملابس المريحة

يُظهر الموظفون الشباب هناك ازدراءهم لمعايير اللباس التقليدي، ويعتنقون كل شيء بدءًا من السراويل الرياضية وحتى ملابس النوم. وتجسد مصممة الديكور الداخلي البالغة من العمر 30 عاما من ووهان بمقاطعة هوبي هذا الاتجاه، حيث تتباهى بفخر بملابس النوم في مكان العمل.

ويعكس صعود الملابس العرضية أو الكاجوال حركة “الاسترخاء” المتنامية بين الشباب الصيني، الذين يرفضون السعي الدؤوب لتحقيق النجاح الذي دافعت عنه الأجيال السابقة. يرمز هذا التحول الثقافي المضاد إلى الرغبة في أسلوب حياة أكثر استرخاءً وغير معقد. ويقال إن علماء النفس في بكين يعتبرون هذا الاتجاه رمزا للتقدم المجتمعي، ويؤكدون أن اختيارات الملابس لا ينبغي أن تحدد الكفاءة المهنية للفرد.

يذكر أن مصطلح جيل زد والألفية، هم من الشباب التي تتراوح أعمارهم بين 23، و33 عاما، و يعد من المصطلحات المعروفة، والآن هناك جيل جديد يسمى جيل Zalpha، المختلف عن الجيل Zillennials الذي يضم من ولدوا من عام 1990 إلى عام 2000.

نشأ الجيل “زد” في مناخ سياسي مضطرب (بعد أحداث 11 سبتمبر)، وفي ظل أوضاع اقتصادية أكثر صعوبة (الأزمة المالية العالمية في 2007/2008)، ويبدو أن الجيل “زد” أكثر تركيزاً على تحقيق النجاح الشخصي والاستمتاع ببيئة عمل مستقرة مقارنة بالأجيال الأخرى السابقة.

صرعة لموضة للعمل بنمط غوطي اكتسحت الشبكات الاجتماعية مؤخرا

جدير بالذكر أن مجلس الشيوخ الأمريكي أصدر قرارًا يضفي الطابع الرسمي على ملابس العمل باعتبارها الزي المناسب لقاعة الغرفة بموافقة إجماعية بسبب ما أثاره لباس السيناتور فترمان من جدل في قاعة الكونغرس، ويسمح القرار الذي نال الموافقة في سبتمبر الماضي بتقبل لباسا غير رسمي مثل ما يعرف بـ “الهودي”.