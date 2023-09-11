الشركة المالكة ليوفنتوس تنفي وجود خطط لبيعه

نفت شركة “إكسور” القابضة المالكة لنادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم يوم الاثنين وجود أي خطط لعرضه للبيع، واكدت أن لا صحة للتقرير الذي نشرته في صحيفة “إل جورنالي“.

وكانت الصحيفة قد نشرت على صدر صفحتها الأولى بعنوان “غروب الشمس في تورينو.. يوفنتوس أيضاً للبيع”.

وردت الشركة التي تمتلك 63.8% من أسهم عملاق الكرة الإيطالية على التقرير فأنكرت كل ما جاء فيه.



وارتفعت أسهم “السيدة العجوز”، أنجح أندية إيطاليا، بما يصل إلى 4.8% في بدايات معاملات اليوم، لكنها تراجعت سريعا بعد ذلك وأصبحت 0.3% بحلول الساعة التاسعة صباحا بتوقيت غرينتش، وهو ما يتوافق مع ما حدث ببورصة ميلان ككل.

وقال متحدث باسم “إكسور” في بيان إن تقرير (جورنالي) لا أساس له من الصحة، بعدما ذكرت الصحيفة أن الشركة القابضة المملوكة لعائلة أنيلي اعتبر أن النتائج المالية الأخيرة ليوفنتوس لم تعد قابلة للاستمرار طويلا بعدما تأثرت بدخول النادي في مشاكل قضائية.

وقالت “إكسور” إن التزامها مع البيانكونيري لم يتغير ونفت تماما أي تكهنات تتحدث عن العكس ووصفتها بأنها مضللة وتهدف فقط إلى خلق حالة من عدم اليقين.

وتملك “إكسور” 78% من حقوق التصويت في يوفنتوس الذي تبلغ قيمته التسويقية حوالي 800 مليون يورو (858 مليون دولار)، وفقا لبيانات رفينيتيف.

زوف: “البيع سيكون مأساويا”

وقال دينو زوف أسطورة حراسة المرمى في يوفنتوس الفائز مع المنتخب الإيطالي بلقب كأس العالم عام 1982 في إسبانيا “إن بيع اليوفي سيكون مأساوياً، لأنه يمثل رمزا كبيراً للبلاد وهو مؤسسة مهمة. إذا حدث ذلك، أشعر بخيبة أمل كبيرة.. بالنسبة لي، على يوفنتوس أن يبقى كما هو وأن لا يتغير شيء”.

