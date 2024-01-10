بتكوين تخسر 63 مليار دولار خلال دقائق بسبب مزاعم اختراق حساب هيئة الأوراق المالية

انخفض سعر بتكوين أكبر عملة مشفرة في العالم إلى 45500 دولار، لتخسر 63 مليار دولار من القيمة السوقية خلال دقائق معدودة بعد أن ارتفع سعرها إلى ما يقرب من 48000 دولار لفترة قصيرة بعد ظهر يوم الثلاثاء بعد أن أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات على موقع X، تويتر سابقًا، أن الهيئة التنظيمية قد منحت الموافقة على إطلاق صناديق بيتكوين الفورية المتداولة في البورصة لكن الهيئة حذفت التدوينة وقالت إن حسابها تعرض للاختراق.

وكان من المتوقع أن تصدر هيئة الأوراق المالية والبورصات هذا الأسبوع قرارًا بشأن ما إذا كان سيتم السماح لما يصل إلى 14 مديرًا ماليًا مختلفًا بإصدار صناديق الاستثمار المتداولة، مما سيسمح للمستثمرين العاديين بالتعامل مع عملة البيتكوين دون الحاجة إلى امتلاكها.

The @SECGov X account was compromised, and an unauthorized post was posted. The SEC has not approved the listing and trading of spot bitcoin exchange-traded products. — U.S. Securities and Exchange Commission (@SECGov) January 9, 2024

The @SECGov twitter account was compromised, and an unauthorized tweet was posted. The SEC has not approved the listing and trading of spot bitcoin exchange-traded products. — Gary Gensler (@GaryGensler) January 9, 2024

وبعد خمسة عشر دقيقة، أعلن رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات، غاري جينسلر، أن هذه الرسالة “غير مصرح بها” وغير دقيقة. وفي رسالته الخاصة على X، قال جينسلر إن حساب هيئة الأوراق المالية والبورصة على تلك المنصة قد “تعرض للاختراق” وأنه “تم نشر تغريدة غير مصرح بها”. وأضاف: “لم توافق هيئة الأوراق المالية والبورصة على إدراج وتداول المنتجات المتداولة في بورصة بيتكوين الفورية”.

يذكر أن اثنتي عشرة شركة تقدمت بطلبات لإدراج صناديق متداولة في البورصة مدعومةً بـ”بتكوين” في الولايات المتحدة.

ويفترض أن تبت هيئة الأوراق المالية والبورصات بحلول اليوم 10 يناير بشأن إجراء بشأن طلب واحد على الأقل من هذه الطلبات بحسب بلومبرغ.

وينتظر المهتمون بالعملات المشفرة إعلان الهيئة التنظيمية في هذا التاريخ جملة من القرارات دفعة واحدة.

ويتوجب على هيئة الأوراق المالية والبورصات التوقيع على ما يسمى بإيداعات “19b-4” من قبل البورصات التي من شأنها إدراج صناديق الاستثمار المتداولة.

There's the first 19b-4 amendment filing! Here we go. https://t.co/dz01aborw7 — James Seyffart (@JSeyff) January 5, 2024

و أن توافق الجهة التنظيمية على نماذج “S-1” ذات الصلة، وهي طلبات التسجيل من الجهات المصدرة المحتملة، وهي قائمة تشمل شركتي “بلاك روك” و”فيديليتي”.

وكانت بلومبرغ قد ذكرت أن هيئة الأوراق المالية والبورصة تخطط للتصويت على إيداعات البورصات، “19b-4″، هذا الأسبوع.