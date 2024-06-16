لا صحة لأنباء انتهاء اتفاقية البترودولار بين السعودية والولايات المتحدة

تتوالى التقارير التي تتحدث عن انهيار نظام البترودولار مع انتهاء صلاحية الاتفاقية، رغم أن كل ذلك يندرج ضمن ما يسمى “أخبار كاذبة” نظرا لعدم وجود اتفاقية مكتوبة بين الطرفين.

وقفزت عمليات البحث عن مصطلح “بترودولار” على غوغل إلى أعلى مستوى لها بحدود لم يسبق الوصول لها منذ عام 2004، وفقًا لبيانات اتجاهات غوغل.

وانتشرت التقارير حول انهيار اتفاقية “بترودولار” طويلة الأمد بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، كالنار في الهشيم على وسائل التواصل الاجتماعي. لكن الاتفاقية لا وجود لها أصلا.

التقارير المتداولة جرى نشرها على نطاق واسع على منصات التواصل الاجتماعي وتزعم انتهاء صلاحية اتفاقية عمرها 50 عامًا بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية يوم 8 يونيو الجاري، والتي تتطلب تسعير صادرات النفط الخام بالدولار الأمريكي.

وجرى الترويج والزعم بأن انهيار الاتفاق من شأنه أن يوجه ضربة قاتلة لمكانة الدولار الأمريكي كعملة احتياطية عالمية بحكم الأمر الواقع، وأن الاضطراب المالي أصبح وشيكا في المستقبل القريب. ونقلت ماركت واتش MarketWatch ما نشره كبير خبراء الاقتصاد في إدارة الثروات العالمية في بنك يو بي إس، وأشار بول دونوفان أن الخبر كاذب وهو نتيجة تكهنات لاصحة لها.

وأكد دونوفان أنه “من الواضح أن القصة هي أخبار كاذبة. كان هناك اتفاق تم توقيعه في 8 يونيو 1974، لكن لم يكن له علاقة بالعملات لأن السعوديين واصلوا البيع بالجنيه الإسترليني بعد ذلك”.

والاتفاقية التي أشار إليها دونوفان هي اللجنة المشتركة بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية للتعاون الاقتصادي. تم تأسيسها رسميًا في 8 يونيو 1974، بموجب بيان مشترك أصدره ووقعه هنري كيسنجر، وزير الخارجية الأمريكي في ذلك الوقت، والأمير فهد، نائب رئيس الوزراء الثاني (ولاحقًا الملك ورئيس الوزراء) للمملكة العربية السعودية. ووفقًا لدونوفان وآخرين ظهروا على وسائل التواصل الاجتماعي لدحض نظريات المؤامرة، فإن الاتفاق الرسمي الذي يطالب المملكة العربية السعودية بتسعير نفطها الخام بالدولار لم يكن موجودًا أبدًا. ولكن المملكة العربية السعودية استمرت في قبول عملات أخرى – وأبرزها الجنيه الإسترليني.

وبصورة عامة، بدأت بعض الدول بالتخلي عن الدولار لصالح المقايضة أو الدفع بالعملات المحلية نتيجة لعوامل عديدة، مثل التضخم الذي يرتبط باعتماد الدولار الأمريكي في القروض والتبادل التجاري.

ويظهر مخطط بياني حجم التعاملات التجارية الصينية التي لم تعد تتم بالدولار الأمريكي بحسب معطيات من مؤسسة هينريش للاستخدام المتزايد للرنمينبي الصيني في المدفوعات محليًا وعالميًا. واعتمد هذا التحليل على بيانات بلومبرغ حول حصة مدفوعات الصين وإيصالاتها بالرنمينبي والدولار الأمريكي والعملات الأخرى من عام 2010 إلى عام 2024. في الأشهر القليلة الأولى من عام 2010، شكلت التسويات بالعملة المحلية أقل من 1.0٪ من مدفوعات الصين عبر الحدود، مقارنة بنحو 83.0٪ بالدولار الأمريكي. ومنذ ذلك الحين، نجحت الصين في سد هذه الفجوة. ففي مارس/آذار 2023، تجاوزت حصة الرنمينبي في تسويات الصين حصة الدولار الأميركي للمرة الأولى.