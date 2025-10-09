لا دراسة لتطبيق قرار تثبيت الإيجارات في باقي مدن السعودية

أكد مدير عام الاتصال الاستراتيجي والمتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار السعودية أنه لا توجد في الوقت الحالي أي دراسة لتطبيق الأحكام النظامية الخاصة بتثبيت الإيجارات -والتي تم فرضها مؤخراً بمدينة الرياض- على بقية مناطق ومدن المملكة العربية السعودية.

وقال تيسير المفرج عبر حسابه في منصة إكس، بحسب موقع “أرقام” الاقتصادي، إن جميع المدن والمحافظات تخضع للمتابعة المستمرة ودراسة أوضاع السوق العقاري فيها، ويتم اتخاذ ما يلزم عند الحاجة وفق معايير السوق ومؤشرات الرصد، وبما يتماشى مع التوجيهات لضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وأضاف “المفرج” أن استقرار أسعار الإيجارات وتوازن العرض والطلب في السوق يدعمان قدرة السوق على تحقيق التوازن في الأسعار بشكل مستدام، دون الحاجة إلى فرض ضوابط جديدة.

وجاء هذا التوضيح عقب تصريحاته الأخيرة، لموقع “العربية نت” أمس الثلاثاء، والتي أفاد فيها أن “الهيئة” تعتزم دراسة التوسع في تطبيق قرار تثبيت الإيجارات ليشمل جميع مناطق المملكة لمدة خمسة أعوام على غرار إيقاف الزيادة السنوية لقيمة الأجرة الإجمالية في عقود إيجار العقارات السكنية والتجارية (القائمة أو الجديدة) في العقارات الواقعة داخل النطاق العمراني لمدينة الرياض لمدة 5 سنوات بالإضافة إلى تثبيت قيمة الأجرة الإجمالية لعقود إيجار العقارات السكنية والتجارية الشاغرة داخل النطاق العمراني لمدينة الرياض (التي سبق تأجيرها) وفقاً للقيمة الإجمالية لأجرة آخر عقد “إيجار”.

واتخذت السعودية، مؤخراً، حزمة قرارات لضبط السوق العقارية على غرار إيقاف الزيادة السنوية لقيمة الأجرة الإجمالية في عقود إيجار العقارات السكنية والتجارية (القائمة أو الجديدة) في العقارات الواقعة داخل النطاق العمراني لمدينة الرياض لمدة 5 سنوات، بجانب تثبيت قيمة الأجرة الإجمالية لعقود إيجار العقارات السكنية والتجارية الشاغرة داخل النطاق العمراني لمدينة الرياض (التي سبق تأجيرها) وفقاً للقيمة الإجمالية لأجرة آخر عقد “إيجار”.

بالإضافة إلى توثيق العقود الإيجارية في شبكة ” إيجار”، إذ بات يجب على المؤجر في عقد الإيجار غير المسجل في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار” إيجار” التقدُّم بطلب تسجيل العقد في “إيجار”، وللمُستأجِر حق التقدُّم بطلب تسجيل العقد في “إيجار”، وللطرف الآخر الاعتراض أمام الهيئة العامة للعقار على بيانات العقد خلال 60 يوماً من تاريخ إبلاغه بالتسجيل، وفي حال انقضاء تلك المدة دون اعتراض تكون بيانات العقد صحيحة.

وأيضاً، تنظيم ضوابط التجديد التلقائي في العقود الإيجارية، حيث يعتبر عقد الإيجار في كافة مدن المملكة مجدداً تلقائياً ما لم يُشعِر أحد الطرفين الطرفَ الآخر بعدم الرغبة في التجديد قبل 60 يوماً على الأقل من تاريخ انتهاء مدة العقد، باستثناء حالات العقود محددة المدة التي بقي من مدتها 90 يوماً أو أقل عند نفاذ هذه الأحكام، أو في حالة العقود التي يتفق الطرفان على إنهائها بالتراضي بعد مضي المهلة المحددة لتقديم إشعار عدم الرغبة في التجديد.