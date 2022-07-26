لا تأثير لموجة الحر الأوروبية على رحلات سياح الخليج إلى أوروبا

أكد نائب الرئيس التنفيذي للسفر في مجموعة سيرا لأريبيان بزنس أنه “لا يزال الطلب على السفر إلى أوروبا قويًا للغاية ولم يكن للموجة الحارة في أوروبا أي تأثير على حجم حجوزات المسافر التي لا تزال تتجاوز مستويات ما قبل الجائحة.” وأشار مزمل حسين بالقول :” هذا مؤشر واضح على أن الناس حريصون على العودة للسفر ولا يتم تأجيلهم بسبب الحرارة ولكنهم يواصلون التدفق على الوجهات الأوروبية الأكثر شعبية بما في ذلك المملكة المتحدة وفرنسا. كبديل لأكثر البلدان الأوروبية شهرة ، نشهد بالفعل اهتمامًا متزايدًا بالوجهات الأوروبية الأخرى بما في ذلك الدول الاسكندنافية وسويسرا والنمسا وألمانيا “.

من يوم تسمع فرانكفورت!

وش يطرى على بالك ?

أكيييد التطور وجمال المدينة ?

عشان كذا زورها وتعرف عليها أكثر pic.twitter.com/zjvCbEBO9E — شركة المسافر (@Almosafertravel) July 22, 2022

وكالة الطيران والسفر الأوروبية AirDNA أشارت إلى انتعاش الوجهات الأوروبية في أحدث تقرير لها، ولفتت إلى أن الأرقام تظهر انتعاشًا كاملًا في جميع أنحاء الدول الأوروبية، وقد سجلت كرواتيا أكبر زيادة في الطلب، حيث تم حجز عدد ليالي أكثر بنسبة 132٪ مقارنة بالعام الماضي، وفي الوقت نفسه، زاد الطلب أيضًا بشكل كبير في النرويج (بنسبة 117 %) والمجر (زيادة 97 %). وأوضح التقرير، أن غالبية الدول الأوروبية سجلت تحسنًا ملحوظًا فيما يتعلق بالمكاسب مقارنة بأرقام العام الماضي، على الرغم من حقيقة أن بعض البلدان، بما في ذلك فنلندا (زيادة بنسبة 25 %) والمملكة المتحدة (29 %) وهولندا، سجلت عودة متأخرة بعد أن اختار السائحين السفر إلى بلدان أخرى بدلًا منها.