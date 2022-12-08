لا اليابان ولا استراليا …أين يبدأ شروق الشمس كل يوم؟

على كوكبنا الكروي الدوار ، تجري الشمس ناشرة أشعتها على أقطار الأرض كل صباح…لكن أين يحدث الشروق الأول كل يوم؟

علميا لا يوجد تحديدا “أول شروق”

يقول كاميرون هاملز باحث الفيزياء الفلكية في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا إنه وفقا للعلم، لا توجد منطقة محددة تستقبل شروق الشمس أولا. لا يوجد شروق شمس “أول”. توجد فقط سلسلة “إشراقات” دائمة تبدأ شرقا وتتجه غربا. لكن لا توجد نقطة بداية ولا نقطة نهاية.

من الناحية النظرية البداية عند خط التاريخ الدولي

لتتبع الوقت، أنشأ البشر نظاما لتحديده يشمل مناطق زمنية و”خط التاريخ الدولي” وهو الذي يحدد خطا على الأرض ينتهي عنده اليوم ويبدأ بعده يوم جديد.

“لذا فإن أول شروق للشمس متفق عليه وفقا لهذا النظام في اليوم يبدأ عند خط التاريخ الدولي”.

شرق جزر كيريباتي

يمر خط التاريخ الدولي في وسط المحيط الهادئ على امتداد خط الطول 180. ورغم أنه خط مستقيم، إلا أنه ينحرف في بعض النقاط لتجنب تقسيم بلد إلى منطقتين زمنيتين.

يبرز خط التاريخ الدولي شرق جزر كيرباتي المتناثرة قرب خط الاستواء وفيها أبكر توقيت في اليوم إذ يزيد 14 ساعة كاملة عن التوقيت العالمي المنسق UTC .

قال هاملز “في معظم فترات العام يبدأ الشروق في مجموعة جزر كيريباتي…على وجه التحديد ، جزيرة ميلينيام غير المأهولة في أقصى شرق كيريباتي، والمعروفة أيضا باسم جزيرة كارولين، غالبًا ما تكون أول مكان على وجه الأرض يرحب بأشعة الشمس”.

درجة ميل الأرض

ليس هذا هو الحال دوما حيث تتسم الأرض بدرجة ميل طفيفة يتغير معها ترتيب مواطن شروق الشمس على مدار العام.

ففي الصيف بنصف الكرة الجنوبي أواخر ديسمبر، تسطع الشمس بقوة على نصف الكرة الجنوبية وتظل حاضرة في القطب الجنوبي ومعظم انتاركتيكا 24 ساعة في اليوم.

في المقابل، عند حلول الصيف بنصف الكرة الشمالي في يونيو تزداد فترات سطوع الشمس بالنصف الشمالي مقارنة بنصف الكرة الجنوبي لذلك فإن أول شروق للشمس يتزحزح شمالا.