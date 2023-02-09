أعلنت لايف نيشن عن استضافة مغنية الراب البريطانية ميا، لتنضم لقائمة من أبرز النجوم العالميين التي من المقرر أن تحيي عروضاً موسيقية في حديقة الاتحاد في جزيرة ياس يوم 11 مارس، ضمن نسخة أبوظبي من مهرجان وايرلس، أحد أكبر مهرجانات المملكة التي تحتفي بالموسيقى الحضرية.

وتشمل قائمة الفنانين العالميين المشاركين ترافيس سكوت وليل أوزي فيرت وويجز وبلاك شيريف وعلي غاتي وكينج وديفاين ويونج ستانرز. سارعوا إلى حجز تذاكركم قبل نفاذها.

وتحيي المغنية البريطانية ماثانجي مايا، المعروفة اختصاراً M.I.A، والمولودة في لندن، حفلةً غنائية تعكس من خلالها إبداعها الموسيقي في المهرجان وايرلس المميز. وبدأت ميا مسيرتها في عام 2000 كفنانة بصرية ومخرجة سينمائية ومصممة، بينما بدأت بالغناء في عام 2002 وسطع نجمها في عام 2007 بعد إطلاقها لأغنية “بيبر بلينز”. وتبدع ميا في تجسيد أحاسيسها المتغيرة في أغانيها لتعكس إبداعها اللامتناهي وترسخ مكانتها على قمة الوسط الفني من الناحية الاجتماعية والجمالية والموسيقية.

ميا مغنية راب بريطانية

ويحظى الزوار بفرصة الاستمتاع بمزيج انتقائي من الموسيقى البديلة والرقص والموسيقى الإلكترونية والهيب هوب والموسيقى العالمية، بالتزامن مع صعود المغنية ميا على المسرح الخاص بالمهرجان.

وتؤدي الفنانة الحائزة على العديد من الجوائز، التي تعاونت طوال مسيرتها المهنية اللامعة مع العديد من الفنانين من أمثال جاي زي وكانيه ويست وفاريل وليل واين ، مجموعة من أغانيها الرائعة بما فيها أغنية “باد جيرلز” و”بوردرز” و”إكس إكس إكس أو” و”بيبر لينز”، بالإضافة لأحدث ألبوماتها “ماتا” الذ يضم أغنية “بابيلون” و”ذا ون” و”بوبيلر”.

كما يستضيف مسرح مهرجان وايرلس الاستثنائي رجا كوماري، مغنية الراب وكاتبة الأغاني الأمريكية المولودة في كاليفورنيا، ليتيح للمعجبين الاستمتاع بمجموعتها الواسعة من الأغاني الفردية بما في ذلك أغنية إن أر إي” و”سيتي سلمز” و”شوك” و”روتس”. واشتهرت كوماري بتعاونها مع فنانين بارزين بما فيهم جوين ستيفاني وإيجي أزاليا وفرقة فيفث هارموني ونايف بارتي وفول آوت بوي. وينضم كل من المغني سكيني وديزي تو سكيني ودافنشي وكاسا فينس إلى قائمة نجوم الغناء الموهوبين في مهرجان وايرلس الاستثنائي. وتكتمل القائمة مع كل من دي جي نيكو ودي جي ليوتيك، ما يوفر لرواد المهرجان أجواءً من الحماس والمرح.